Imperial, sponsor del rugby argentino

Imperial es la cerveza que se elige cuando ya no da lo mismo tomar cualquier cerveza. Es para aquellos que ya entraron en una nueva etapa de la vida. Para los que no se conforman, para los que se sienten merecedores de más, para los que pretenden más y por eso se ponen cada vez más exigentes.





1495x1532.jpg Afiche Los Pumas









El rugby argentino también está en ese proceso. Está entrando en una nueva etapa más exigente. Ya no les da lo mismo ganar, que ganarle a los mejores. No les da lo mismo estar entre los ocho mejores, que estar dentro de los cuatro. Se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby, pero quisieron jugar el mejor. El rugby argentino está en un momento en donde no les da lo mismo, y por eso tiene un nuevo sponsor.





De cara al partido que disputarán este sábado en el Estadio de Colón, Los Pumas e Inglaterra, el jueves desde las 19 en el Patio de la Cervecería Santa Fe, se llevará adelante la presentación oficial de dicho encuentro. Estarán presentes los capitanes y entrenadores de ambos equipos.





Este sábado 17 de junio desde las 16.15, Los Pumas harán de locales nuevamente en el estadio del Club Atlético Colón en el marco de la ventana internacional que organiza World Rugby.