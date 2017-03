Le salvó la vida la gata, que lo despertó cuando se desató un incendio en su casa

Un hombre, que dormía cuando se desató un incendio en su casa en la ciudad de Rosario, se salvó gracias a su gata. El animal, asustado por el avance de las llamas, arañó al dueño, lo despertó y permitió que ambos pudieran escapar del fuego y salvaran sus vidas.





El curioso episodio sucedió en horas de la madrugada de hoy en la vivienda ubicada en Rueda y Ovidio Lagos. "Le debo la vida a Loly", sonrió Eduardo Tambasia, quien contó que, pese a que perdió todo en el incendio, está contento por poder "contarla".





"Yo estaba profundamente dormido, porque había tomado una pastilla, y no me di cuenta de lo que estaba pasando", relató el Tambasia a Grupo América, y añadió: "La gata me rasguñó y me despertó, me levanté, rompí la ventana y salimos a la calle, donde me ayudaron los vecinos".





"No me quedó nada más que la ropa que llevo puesta", se lamentó el hombre, y enumeró: "Se quemó todo, la heladera, los platos, los vasos, la cama, no me quedó nada. Lo único que necesito es un colchón ortopédico y unas chapas para cuando pueda reconstruir la casa".