Inquilinos e inmobiliarias aseguran que los créditos hipotecarios no convencen

Curioso encontrar puntos de vista similares entre dos sectores que históricamente se los supo encontrar enfrentados. Las miradas son parecidas con respecto al resultado que está dando la oferta de créditos hipotecarios.

Consultoras privadas establecieron que la caída en los préstamos a la vivienda estuvo en el 31% interanual. A pesar de ese saldo negativo, las entidades bancarias destacan que durante los últimos meses del año pasado se observó un incipiente avance en los préstamos que puede resultar una señal de repunte de ese instrumento en 2017.

Los inquilinos consideran que los productos que hay en el mercado no "seducen" o directamente son "inaccesibles" para quienes están detrás del sueño de la casa propia.

Del otro lado, las inmobiliarias sostienen que se "terminó dando" lo que muchos desde el sector "preveían". Sucede que los montos entregados no alcanzan a cubrir el costo total de las propiedades. En este sentido, advierten que quien no posea un ahorro queda afuera de los planes existentes. Afirman que las consultas crecen pero que las operaciones que se concretan son muy pocas o "mínimas".

En diálogo con Diario UNO, el secretario de la Concejalía Popular de Rosario, Ariel D'Orazio, consideró: "Hay un gran desfase entre el valor de una propiedad para la venta y el salario promedio de los santafesinos. Cuando se aplican los intereses, se torna prácticamente inaccesible el crédito o los montos a prestar son insuficientes en relación al valor de los inmuebles".

El presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, Walter Govone, recordó que el acceso a los créditos se ubica entre los $ 800.000 y $1.100.000. "El tema es que no hay propiedades de esos montos" reconoció Govone, y agregó: "Tenemos muchas consultas pero muy pocas concreciones, casi nulas. No hay inmuebles de esas características y los que hay se encuentran en lugares en los que la gente no quiere ir a vivir. Algunos optan de comprar lo que encuentran con tal de no perder el crédito".

Para D'Orazio, la tasa que se aplica en el actual Procrear (para la compra de vivienda) es incompatible con los valores máximos de ingresos y explicó: "Hoy, una persona que gana más de 30 mil pesos no puede acceder al procrear. Pero una persona que gana menos, tampoco puede acceder porque no le dan los números. Además, con los montos que se otorgan voy a conseguir una unidad que esté a la venta pero en malas condiciones. Por lo tanto voy a tener que poner dinero encima para mejorar el estado de la propiedad".

Para Govone los inconvenientes no son fáciles de solucionar. "El problema que nosotros advertimos es la afectación del 30 por ciento de los ingresos familiares al crédito. Está establecido que si una familia destina más de un 30 por ciento al pago de una hipoteca, a la larga se le puede complicar. Por otro lado, para acceder a un monto mayor hay que alargar los plazos con un crédito a 25 o 30 años y eso hoy no está llegando". Igualmente aclara que las líneas de crédito sirven y son viables para los ahorristas, aunque advierte: "De cada diez que consultan, uno o dos tienen un ahorro propio". El presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios, señaló: "El poder adquisitivo ha disminuido bastante y los inmuebles siempre mantuvieron su valor. El tema no es que hayan aumentado los inmuebles, sino que ha bajado mucho el poder adquisitivo".

El referente de la Concejalía Popular de Rosario consideró "desacertado" dejar de financiar la construcción, como lo hacía el antiguo Procrear. "Muchas familias han invertido en comprar un terreno. El mercado de la construcción dinamiza y genera empleo. Además se necesita un monto menor para tener una casa nueva", finalizó.









