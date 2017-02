Insólito robo a El Dipy: lo asaltaron, lo reconocieron y le devolvieron todo

El Dipy sufrió un insólito robo mientras esperaba dentro de su auto a que cambie el semáforo. De inmediato subió un video a su cuenta de Twitter contando lo sucedido y, luego de varias horas, se manifestó aun con miedo.





"Estaba en Paternal, saliendo de mi casa, paro en un semáforo, adelante mío tenía tres autos más, venía con la ventanilla abierta y tenía el celular y la billetera en el asiento del acompañante. Vienen me ponen un arma en la clavícula y me dicen 'dame todo'", detalló en Los ángeles de la mañana.





"Cuando le doy todo me mira y me dice 'Dipy, ¿sos vos?'. Yo no sabía si decirle que sí o no", prosiguió. "Le dije que sí y me dijo 'tom, tomá, disculpá' y se fue. Eran las 12 del mediodía en Juan B. Justo y Oroño. Estaba re cagado. No podía entender lo que me había pasado. Me devolvieron las cosas".





"Cuando dijo 'dame todo' me acordé de mi hijo recién nacido, Tomás, y de Mariana (Diarco)", confesó el músico, que fue padre hace pocos días y reconoció: "Si te hacés el héroe te pegan un tiro y sino también. Me agarró un ataque de cagaso, no de violencia".





Fuente: Rating Cero