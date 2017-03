Insultan a un guardavidas por rescatar del agua a un hombre y no a una pelota de fútbol

Alen Jacquet un guardavidas del balneario San José, en la provincia de Entre Ríos, rescató a un hombre que se ahogaba pero luego vivió una situación insólita.





Alan se tiró al agua para rescatar a un hombre que intentaba recuperar una pelota que se había alejado del área habilitada, más allá de las boyas. La maniobra se complicó por la desesperación del afectado. Sin embargo, luego de ejecutar las maniobras adecuadas y con las ayuda de otro turista, logró salvarle la vida.





"Hasta ahí todo normal, cosas del trabajo", señaló Alan. Pero al llegar a la orilla, la familia del hombre rescatado empezó a insultarlo y a reclamarle al guardavidas por qué no había buscado la pelota, indicó Enterate Colón.





"La gente me aplaudía pero la familia me insultaba. La pelota la podes volver a comprar, pero la vida no te la paga cualquiera", reflexionó el joven, que trabaja como guardavidas desde hace cuatro años. Por segunda vez le tocó salvar la vida a una persona, aunque en la primera instancia sí fue reconocido.





El episodio se viralizó a través de las redes sociales, donde además suscitó cientos de comentarios de apoyo al guardavidas.

