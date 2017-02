Intentaron ahorcar al Negro Oro para robarle el reloj

En pleno plan de regreso a la radio, el conductor Oscar González Oro sufrió un violento robo en Recoleta.

El episodio sucedió anoche, cuando se encontraba trabajando junto a Lolo.

"Ya esta. Anoche fue mi primera noche en la Ciudad de Buenos Aires. Estabamos con Lolo terminando unos tramites que tienen que ver con Radio Rivadavia, es decir trabajando, en pleno corazon de Recoleta", dijo.

"No vi un solo policia. Nada. La gente observaba como si fuera una pelicula. Uno solo se bajo del auto despues y me pregunto si estaba bien. No dormi. No me interesa para nada el valor material del reloj. Pero como todo estaba lleno de historia. Me lo regalo hace muchos años Daniel Hadad para un cumpleaños. Fue con el unico reloj que me quede. Lo use en todas las ciudades del mundo donde estuve. Lo use todo el 2016 a lo largo de Uruguay y nunca me paso nada. Hasta que se me ocurrio llegar a Buenos Aires y usarlo tambien. Ya esta. Ya me lo robaron. Ya se fue. Bienvenido a esta ciudad negrito. Queda solamente una impotencia enorme y cierto dolor", terminó.