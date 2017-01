Inundaciones en Santa Fe: Lifschitz desplazó al secretario de Recursos Hídricos

Las diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno provincial por la situación hídrica en Santa Fe se cobró su primera víctima. Es que en las últimas horas se conoció que Miguel Lifschitz le solicitó la renuncia al secretario de Asuntos Hídricos, Roberto Porta.

La decisión la tomó el gobernador a raíz de las inundaciones de los últimos días en la provincia.

El desplazado funcionario es de extracción radical, cercano al diputado Mario Barletta y estaba bajo las órdenes de una de las principales espadas del gobernador en su gabinete, el ministro de Infraestructura, José León Garibay.

Su salida coincide con el planteo efectuado hoy por el viceministro del interior de la Nación, Sebastián García De Luca, quien sentenció que en Santa Fe no se está ejecutando ninguna obra hídrica porque la provincia "no presentó ningún proyecto" , mientras que en Córdoba están ejecutando once proyectos al respecto por más de 200 millones de pesos