Isola: "Unión fue evolucionando en muchos aspectos"

Miguel Isola tuvo una noche distinta en el Ángel Malvicino. No solamente porque Unión obtuvo su primera victoria en la Liga Argentina ante su gente, sino porque con sus 31 puntos sobrepasó la barrera de las mil conversiones con la número 14 del Tate.





En un mano a mano con UNO Santa Fe, el capitán de Unión aseveró: "La verdad que estoy muy contento porque teníamos una deuda pendiente contra Libertad, jugamos como hubiéramos deseado el primer partdio de local".





Y más adelante, se atrevió a afirmar que "por suerte se pudo revertir la imagen y le ganamos a un rival duro como lo va a ser Barrio Parque para todos, más que nada entramos intensos en defensa, pudimos correr y encontrar goles fáciles, nos prestamos más la pelota, tuvimos más opciones de gol, eso hace más fácil el trabajo de todos y es difícil para los rivales defendernos".





Está claro que de acuerdo a los resultados registrados, la zona Centro Norte de la Liga Argentina será más que atrapante, con resultados parejos y extrema paridad. Al respecto, el salteño disparó: "Ceo que por el tema nombre es la zona más pareja del país, y obviamente los clubes y equipos se armaron muy bien, no va a haber grandes despegues en la tabla de posiciones, habrá definiciones por uno o dos partidos, es un lindo desafío y no hay que relajarse nunca".









LEER MÁS: El Tatengue se recuperó ante Barrio Parque en el Ángel Malvicino









El pasaje a la Liga Sudamericana

En la presente temporada, la Asociación de Clubes estableció un Final Four entre los primeros de cada zona, que pelearán por ingresar a la Liga Sudamericana 2018. En este sentido, Isola apuntó: "En lo personal hubiera deseado que sea un ascenso más en lugar del pasaje a la Sudamericna, está claro que es una motivación extra, es algo lindo que hace motivar al grupo, arrancar de la mejor manera y con chances de temrinar primero en la zona nos acercará a ese objetivo".





La noche especial

Si bien con la camiseta de San Isidro le había anotado 27 puntos a Salta Basket, con Unión había tenido dos juegos con 23 conversiones pero sus 31 frente a Barrio Parque, no solo ayudaron al equipo a obtener la victoria, sino que además lo dejaron con 1004 puntos, siendo el tercero que consigue superar la barrera de los 1000 en la categoría. Cuando se enteró de esto, sentenció: "Sabía que estaba cerca y la verdad que recién caí cuando llegue a casa y vi las distintas publicaciones para luego recibir las gastadas correspondientes de mis compañeros y muchos excompañeros". Para luego, agregar: "Cuando entro a la cancha lo hago con la misión de darle lo mejor al equipo. Hay veces que meter la primera bola te da más confianza, aunque no hay que bajar los brazos si los primeros tiros no ingresan".





En la parte final, no dudó en decir que "si bien tuve otras ofertas, en Unión estoy muy cómodo y el club fue evolucionando en muchos aspectos estos años. El año pasado estuvimos cerca de jugar una final de Conferencia, si hubiéramos pasado tal vez estábamos cortos por algunos lesionados. Pero eso ya pasó y ahora con nuevos jugadores la misión es llegar lo más arriba posible".