Modelo y conductora de radio y TV, explota su perfil hot en las redes como "influencer", pero Ivana Nadal está soltera.





La bella morocha forma parte del nuevo reality de Telefe, "Despedida de solteros", que cuenta con la conducción de Marley y Carina Zampini.





Ivana es una de las coach que propondrá hacer diferentes actividades dentro de las casas: "Mi participación será dentro de las dos casas haciendo actividades con los chicos para que no se aburran. Vamos hacer desfiles, Karaokes y alguna que otra despedida de soltero. La idea es divertirnos mucho y conocerlos desde otro lado. Estar tanto tiempo encerrados y que venga una persona desde el exterior es como tu cable a tierra. Es una apuesta muy grande por parte de Telefe", señaló Nadal en diálogo con PrimiciasYa.com.





"Nunca fui a una despedida de soltero. No sé de qué se trata. No tengo amigas que se casen, parecen que todas son como yo... Cuando era más chica fui a casamientos pero no a despedidas porque era una nena... Y ahora que puedo ir a las despedidas de solteros nadie de casa (risas)...", indicó.





A fines de diciembre, se dijo que Ivana volvió a retomar su relación con Hernán Rey, el chico al que le mandó las fotos hot que explotaron en las redes sociales y en los teléfonos celulares de Argentina hace unos meses.





Pero la modelo aclaró que "estoy soltera". "Con Hernán tengo la mejor onda del mundo y nunca nos peleamos. Puede haber 300 mil fotos con él porque nos juntamos cada tanto a tomar algo y nos divertimos mucho. La pasamos muy bien. No tengo nada que ocultar porque es mi amigo y nos conocemos desde la primaria. En su momento nos separamos porque estábamos de novios desde muy chicos y dijimos que cuando tengamos 40 nos vamos a tirar con un balde por la cabeza. Y le di un aire, que en principio mucho no le gustaba, y ahora él está contento haciendo la suya con ese aire que le di", manifestó.





¡Mirá la videoentrevista completa con Ivana Nadal!