Jaguares cayó ante Kings

Los Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, tuvieron hoy una triste despedida como locales del torneo 2017, al perder ante Southern Kings por un ajustado 31-30, que se resolvió en el final del partido.





En el estadio de Vélez Sársfield y ante una buena cantidad de público, el conjunto "naranja" ganaba 24-10 al descanso, pero no pudo mantener el ritmo, pecó de sus errores y no pudo evitar la victoria del equipo sudafricano.





El equipo dirigido por Raúl Pérez -que la próxima temporada no será más el entrenador- ya no tenía posibilidades de clasificarse para las semifinales del certamen que reúne a los mejores equipos del Hemisferio Sur, pero pretendía cerrar su participación en el país con una sonrisa.





De todos modos, Pérez dirigirá los partidos de Jaguares en Australia -viajan el próximo domingo-, ante Waratahs y Rebels, antes de despedirse oficialmente.En su tercera caída consectuvia, Los Jaguares evidenciaron los problemas recurrentes que, más allá de los rugbístico, también pasa por lo anímico.









Porque el potencial de este equipo es mayor al que mostró partido a partido y, sobre todo, en esta despedida en Buenos Aires.La conquista de Leguizamón puso arriba a Jaguares, pero Luzuko Vulindlu respondió rápido para quedar 7-5 arriba.





Un penal de Sánchez volvió a poner al frente a los argentinos, pero su falta de tackle quedó expuesta en la veloz corrida de Makazole Mapimpi, que apoyó pegado a la bandera para retomar el control del juego.





Con más garra que rugby, el cierre de la etapa inicial fue toda de Jaguares, y después que Tuculet habilitó con un preciso rastró a Emiliano Boffelli, sumado a una gran jugada individual de Nicolás Sánchez sellaron el 20-14 con el que se fueron al descanso.





Con el envión positivo que le otorgó el buen cierre de la etapa inicial, el apertura tucumano asistió a Tuculet para la cuarta conquista de los -esta noche- vestidos de negro.Pero la fragilidad mental del equipo apareció cuando Cronje descontó de penal y enseguida clavó la conversión de un nuevo try de Mapimpi para quedar sólo un punto por debajo.





Y lo que tanto se temía se dio a diez minutos del final con una intervención de Wandie Mjekevu que puso la chapa 31-25 para la visita.





Tito Díaz Bonilla, reemplazante de Sánchez, asistió con un preciso remate con el pie a Tuculet para apoyar en el ingoal, pero el hombre de Hindú falló la conversión y las chances de una victoria se perdieron en ese disparo.









El testimonio





"Sentimos mucha amargura", sentenció el segunda línea Matías Alemanno, tras la caída ante Kings 25-24. "Cometimos muchos errores. Hicimos cosas bien pero tantos errores los terminás pagando. Los dos equipos cometimos errores, pero ellos aprovecharon mucho mejor los nuestros".





"No era la despedida que esperábamos. Queríamos cerrar el año de locales con otra imagen, con mejor rugby. Ahora tenemos dos partidos para dejar todo contra rivales complicados y tener un mejor final de temporada".









Síntesis:





Jaguares 30- Kings 31

Jaguares: Lucas Noguera, Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón, Leonardo Senatore, Martín Landajo (Capitán), Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet. Entrenador: Raúl Pérez.





Ingresaron: Enrique Pieretto por Tetaz Chaparro; Santiago García Botta por Noguera Paz; Rodrigo Báez y Joaquín Díaz Bonilla por Matera y Sánchez; Ignacio Larrague y Santiago Cordero por Petti y Ezcurra.





Kings: Mzamo Majola, Michael Willemse y Ross Geldenhuys; Irne Herbst y Wilhelm van de Sluys; Chris Cloete, Tyler Paul y Andisa Ntsila; Louis Schreuder y Lionel Cronje (capitán); Makazole Mapimpi, Luzuko Vulindlu, Berton Klaasen, Wandile Mjekevu y Malcolm Jaer. Entrenador: Deon Davids.





Ingresaron: Lubabalo Mtyanda por Van der Sluys, Martín Bezuidenhout y Schalk Ferreira por Willemse y Majola; Thembelani Bholi y Stefan Ungerer por Herbst y Schreuder; Dayan van der Westhuizen, Masixole Banda y Yaw Penxe por Geldenhuys, Cronje y Vulindlu.





Primer tiempo: 16 y 31´ tries de Leguizamón y Boffelli (J); 23 y 28´ conversiones de Cronje por tries de Vulindlu y Mapimpi (K); 26´ penal de Sánchez (J); y 38´ conversión de Sánchez por try de él mismo (J).





Segundo tiempo: 1 y 34´ tries de Tuculet (J); 5´ penal de Cronje (K); 22 y 31´ conversiones de Cronje por tries de Mapimpi y Mjekevu (K).