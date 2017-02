Jarabe de Palo: Pau Donés anuncia que le queda poco tiempo de vida

Pau Donés, vocalista de la banda española 'Jarabe de Palo', está atravesando por momentos muy duros. Hace unos días el cantante recayó por el cáncer de colon que padece y que se suponía había superado.





Los médicos de Donés habrían determinado que el cáncer que ahora sufre es terminal y las posibilidades que tiene de sobrevivir es solamente un 20%. Aproximadamente, un poco más de cinco años.









"Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo".

Esta noticia ha sido muy lamentada por los fans y amigos de la banda, sin embargo, Donés ha confesado que esta enfermedad lo ha hecho feliz, ya que sin ella se estaba perdiendo muchas cosas de la vida que ahora sí aprovecha.





"Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. Creo que desde que ejerzo de padre de mi hija, me quiere un poquito más. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece".

Con estas palabras, Pau se ha convertido en un ejemplo y hasta un ídolo para otros que sufren de cáncer. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, Jarabe de Palo realizó conciertos con el objetivo de recaudar fondos para estudios del cáncer colorrectal con metástasis.





En los eventos se logró recaudar más de 83 mil euros que fueron destinados a identificar y desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento del oncogén BRAF y que está llevando a cabo el Vall Hebron Instituto de Oncología (VHIO).