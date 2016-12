Jennifer Aniston pasó vergüenza en el estreno de su película

Como no podía ser de otra manera, la actriz Jennifer Aniston llegó al estreno de su película 'Office Christmas Party' en Nueva York confiada en que iba elegante y discreta. Foto.

Pero nada más lejos de la realidad, ya que la rubia actriz no era consciente de que de su abrigo de la firma Céline colgaba una enorme etiqueta, con la que se paseó por la alfombra roja de la premiere.

"Un fallo lo tiene cualquiera". Es la frase más recurrente que se nos viene a la cabeza ante esta imagen, si no fuera porque la actriz ha reconocido que había llevado el abrigo en cuatro ocasiones antes de la noche del estreno.

En el programa de Jimmy Kimmel comentó esta anécdota y aseguró: "Aquí viene lo más triste de esta historia, me he puesto este abrigo cuatro veces. Me lo habían regalado amablemente después de haber rodado un anuncio, me lo llevé a casa y no me preocupe de más, para ser honesta. Y ahora después de ponérmelo cuatro veces, me ocurre esto. No sé en qué estaba pensando, la verdad. Y encima ni siquiera era una etiqueta pequeña".

¡A cualquiera le puede pasar!





jeni2.jpg





Fuente:El Intrasigente