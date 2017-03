Jésica Cirio confesó que quiere ser mamá y que está "haciendo seguido los deberes"

La despampanante Jésica Cirio quiere agrandar la familia. En pareja desde tres años junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la modelo habló con la revista Caras y dijo que hace un tiempo están "haciendo seguido los deberes".





"Me veo como una mamá insoportable, muy mimosa, que no se despegará de su hijo. Si es nena, la voy a vestir coqueta como yo, y si es varón, ¡voy a ser un poco celosa! Pero no quiero pensar tanto, cuando llegue el bebé lo imaginaré más. Sé que será pronto. Estamos haciendo los deberes seguido. Mientras tanto, mato la ansiedad en mi trabajo", contó en la entrevista desde Miami.

"El 8 de noviembre cumplimos tres años de enamorados y nuestro segundo aniversario de casados. Es increíble lo rápido que pasó el tiempo. Fueron años maravillosos, de aprendizaje y crecimiento como pareja. Martín es un sol conmigo", contó entusiasmada.





Jésica contó además otras intimidades de la pareja y de su relación con el político: "¡Lo acostumbré a comer como yo! A veces lo engaño con comidas bien sanas que cuando se da cuenta, ya se las comió. El era un carnívoro empedernido. Y de a poco empezó a ingerir verduras, a reducir las porciones, a tomar más agua y jugos frutales, y a incrementar sus ejercicios conmigo".









La modelo también se refirió a la pasión que comparten con su pareja por los niños: "A los dos nos encantan los nenes, él ama a sus hijos y yo me llevo genial con ellos. Tenemos muchísimas ganas de ser padres juntos, es mi gran asignatura pendiente. Hace poco que comenzamos a buscarlo. Por eso, no queremos apresurarnos al milagro. No queremos confirmar nada antes de tiempo. Sólo sabemos que ese bebé concretará la idea de familia que siempre soñamos", destacó.