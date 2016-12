Jimena Barón recordó cuando le dijo a su papá que iba a ser abuelo

Jimena Barón vivió un sábado especial desde lo emotivo al recordar un video muy fuerte: cuando le contó a su papá Jorge Guevara que iba a ser abuelo.





"Te lo di y fuiste el abuelo más feliz del mundo. Morrison unió a la familia y sanó muchas heridas que teníamos. Solo Dios sabe porque compartieron solo unos meses de relación...", comentó la actriz en



Jorge falleció hace dos años y pudo ver unos pocos meses de vida de su nieto Morrison, fruto de la relación de la actriz con Daniel Osvaldo.





"Te dije de sacarnos una foto y así te di esta noticia. Si, verdad que me insististe en que te dé un nieto. Te lo dí y fuiste el abuelo más feliz del mundo. Morrison unió a la familia y sanó muchas heridas que teníamos. Sólo Dios sabe por qué compartieron sólo unos meses de relación, sólo Dios sabe por qué en mi último viaje a Argentina cancelé el pasaje de vuelta para quedarme una semana más con vos y sólo Dios sabe por qué estando tan acostumbrados a que yo vaya y vuelva de Italia.





Esa vez en Ezeiza los dos lloramos tanto al despedirnos, no nos pasó jamás, sólo esa vez, que fue la última vez que te vi. Vos con Morrison a upa y la chica del mostrador de Alitalia me decía, 'no llores que llegas perfecto al vuelo'. Y yo le dije, 'no estoy llorando por eso'. Tampoco sabía por qué llorábamos tanto. Hoy entiendo. Fue nuestra despedida. Papá, donde sea que estés, tengo la esperanza y la inmensa ilusión de que me estés mirando, y que cada vez que bailo y que Momo y yo nos reímos a carcajadas, estés un poquito con nosotros.





Te fuiste hace 2 años, después se derrumbó la familia que formé, y atrás se fueron mis 2 abuelos que tanto amo. Desde hace 2 años que trato de levantarme pero me cuesta. Te extraño tanto que a veces me duele el pecho. Pero sigo y siempre voy a seguir hasta un día encontrarme con vos y volver a abrazarte. Te amo Papá, donde sea que estés no me sueltes".