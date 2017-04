Jorge Sampaoli se excusó de hablar

"Del seleccionado hablamos en otro momento", arremetió ante la consulta de los diferentes medios en la rueda de prensa ya que la mayoría lo sindica como el principal candidato a suplantar al Patón.





No habló de la Selección pero sí de Lionel Messi "No comparto que se critique al mejor de mundo y mucho menos si es argentino. Supongo que esto tendrá que ver con cierta gente que le cargan mucho a un solo jugador, pero en lo personal me enorgullece que sea nuestro", sentenció.





Respecto a lo que fue el partido de esta tarde ante el Barcelona indicó: "Fuimos búsqueda constante pero sin premio. Esperemos que este camino nos acerque pronto a la victoria. La eliminación de la Copa de Campeones fue un golpe duro del cual nos está costando reponernos, pero ir alejándonos de la Liga también nos juega en contra. Más allá de todo, debemos reponernos rápido".

Luego de la derrota que sufriera su equipo ante el Barcelona por 3-0, Jorge Sampaoli esquivó referirse a la chance de dirigir la Selección Argentina tal cual se viene especulando en estos días ante la inminente salida de Edgardo Bauza que podría concretarse en los próximas horas.