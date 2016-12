José Corral: "El Plan Norte está en marcha"

La remodelación de la avenida Blas Parera y el Metrofé, las obras estratégicas de desagües, la puesta en valor de espacios verdes, las tareas de bacheo y repavimentación de la red vial, la construcción de edificios públicos y los trabajos de iluminación son solo algunas de las propuestas que forman el Plan Norte, iniciativa que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad desde que el intendente José Corral inició su segundo mandato como intendente. Se trata de un abordaje integral que viene desarrollando el Municipio, que busca ordenar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.





Con un marco importante de ciudadanos, y bajo la gran arboleda del Jardín Botánico de Gorriti al 3900, el mandatario santafesino brindó un balance de los avances del Plan. Del encuentro participaron vecinos, representantes de diversas instituciones de este sector de la capital provincial y todos los funcionarios que integran el gabinete municipal. "Vinimos a hacer un balance sobre cómo marcha el compromiso que hemos asumido hace un poco más de un año en plena campaña electoral", fueron las primeras palabras al dirigirse a todos los presentes.

"Lo más importante que tenemos es la palabra, tenemos que cumplir con ella y nos comprometimos con el Plan Norte que tiene que ver con poner las prioridades donde tienen que estar, hacer el esfuerzo donde más necesidades tenemos que es este sector de la ciudad", manifestó José Corral al hacer un repaso punto por punto por este plan integral. "El Plan Norte ya está en marcha y queríamos conversar con los vecinos y las familias que viven aquí sobre los avances que hemos logrado", agregó.

Un espacio para los vecinos

En consonancia, el Intendente se refirió -en primer lugar- a la obra de la oficina del Norte ubicada en el Jardín Botánico "donde trabajamos todo el año" y también mencionó a la dependencia ubicada sobre Blas Parera y Castelli donde se tramita la tarjeta Sube. "La concreción de la Sala de Reunión de la Intendencia del Norte sirvió para reunirnos con los vecinos en diferentes momentos y para distintos temas durante todo el año", agregó.





Además indicó que en forma conjunta con el Colegio de Arquitectos "se están evaluando los proyectos para el concurso de la Sede del Gobierno en el Norte. "Hay propuestas muy interesantes que le van a dar una obra emblemática para este sector de la ciudad. Le va a cambiar la vida a los vecinos", dijo José Corral.





Dicho espacio estará ubicado sobre la avenida Blas Parera a la altura de Millán Medina y se presentaron 35 proyectos de profesionales de todo el país. El mandatario detalló que "va a reunir oficinas nacionales como Pami, Anses y Afip; provinciales como el Registro Civil y de acceso a la Justicia; y también municipales" y luego agregó: "Va a ser un lugar donde los vecinos van a poder resolver cualquier trámite sin tener que irse al centro de la ciudad, incluidas las empresas de servicios".

Obras claves

En cuanto a las obras en marcha, Corral afirmó: "La prioridad son los desagües". Luego contó: "Tenemos 40 obras por más de 1.000 millones en la ciudad, y en su gran mayoría están en el Norte. Por la avenida que uno venga a este lugar se encuentra con algún desagüe transversal". En este sentido, destacó que "tenemos un troncal muy importante como el Larrea, está a punto de comenzar el Espora, hay intervenciones más puntuales como el Pavón-Ayacucho -ya inaugurada- y otras obras que van a cambiar todo el sistema de drenaje; algo que es indispensable para poder hacer pavimentos y cordón cuneta".





Más adelante, señaló que "está muy avanzada la obra de Peñaloza, con fondos provinciales, que también tiene un desagüe principal, que conecta con otro: El Sable". En esta línea aprovechó para comparar obras en cuanto al monto de las mismas, para que los vecinos dimensionen lo que significan estas intervenciones. Destacó también que los fondos en su mayoría son nacionales y provinciales, pero la ciudad "también dio su ejemplo con fondos propios y para eso tomo créditos que el mismo Concejo nos autorizó", dijo.

En cuanto a las avenidas nombró las intervenciones en Blas Parera con el Metrofé, Peñaloza desde Gorriti al norte y la segunda etapa de Bulevar French. "En cuanto a los trabajos de pavimentación el año que viene vamos a poner especial énfasis en los accesos a las escuelas y al recorrido del colectivo. No queremos que no se pueda llegar a los establecimientos y que el transporte no cumpla su servicio como corresponde por el estado de las calles", dijo el intendente José Corral y puntualizó cuales serán los lugares a intervenir.





Luego habló de las obras de iluminación, detalló en cuáles barrios se colocaron más y mejores luminarias, como por ejemplo Cabal y Liceo Norte. También habló de los servicios como el gas natural: "Avanzamos muy fuerte para que todos tengan ese servicio tan importante. El 60 por ciento de la ciudad lo posee y lo que falta está en el norte por eso vamos a avanzar con la red", manifestó al respecto.





Por último se refirió a la inclusión y habló sobre los jardines municipales, en especial el de Las Flores que se inauguró este año y las Escuelas de Trabajo. "Se trata de propuestas que no se pueden tocar como las obras, pero son muy importante. Queremos darle el mejor futuro a nuestros niños y por eso el mejor comienzo y también brindarles un buen camino a nuestros jóvenes, por eso éstas dos iniciativas que arrancamos hace unos años y continuaremos", manifestó José Corral.





Balance y proyecciones

Al hacer un balance del año, José Corral dijo: "Fue un año difícil, arrancamos el primer día del año con el río Paraná a 6,38 metros, ya con evacuados. Tuvimos varios meses los ríos en valores muy altos, y además, lluvias y tormentas. El primer semestre fue muy bravo, sin embargo la ciudad venía preparándose y estamos con las obras de infraestructura cada vez mejor. Las defensas aguantaron esos 6 meses y los problemas que tuvimos fueron en el grupo de familias que están fuera de los anillos de defensa".





Antes de finalizar, el Intendente manifestó: "Vamos a comenzar el 2017 con mucha obra pública. Hay algunas que se están licitando, con fondos nacionales especialmente, y esperamos que sea mejor desde el punto de vista económico. Fue un año difícil, con decisiones de sinceramiento de la economía nacional que tuvieron su impacto en todo el país, pero en Santa Fe logramos mantener, e incluso crecer en el empleo, y pasamos también diría razonablemente bien los problemas de la economía".

Por último, dijo: "Estamos muy entusiasmados de que el 2017 que va a ser mejor. No tenemos ya el pronóstico de El niño como en 2016, vamos a tener seguramente alguna tormenta y lluvia intensa, pero no como las que tuvimos este año".