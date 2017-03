José Corral: "Nunca hubo tanta obra pública en la ciudad"

Con un discurso en el que anunció un fuerte plan de obra pública para la ciudad, que demandará una inversión global de más de $ 3.300 millones gracias a los aportes del Estado nacional, provincial y municipal, el intendente José Corral dejó inaugurado este jueves un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.





Una inversión récord de más de $ 1.000 millones en 40 obras de desagües; 284 nuevas cuadras de pavimento de hormigón y asfalto, otras 70 de pavimento articulado y 132 de cordón cuneta y mejorado; trabajos de bacheo; la construcción de viviendas; el mejoramiento integral de barrios; la ampliación de la red de agua potable y cloacas; la construcción de Escuelas de Trabajo y Jardines Municipales, entre otras tareas previstas para 2017, "representarán la creación directa de 3.500 puestos de empleo, a los que se suman los que se generan por la cadena de valor de la actividad", remarcó el mandatario local en su alocución ante concejales, autoridades locales y provinciales, legisladores e invitados especiales. "Quiero destacar que de cada 100 pesos del Presupuesto 2017, 40 están destinados a obras, y el 92% de estos trabajos se realizará en los barrios", enfatizó.





En el discurso -en el que realizó un balance de lo actuado durante 2016 y trazó las metas para el año-, José Corral repasó las acciones llevadas adelante también en materia social, donde destacó especialmente la creación de las Escuelas de Trabajo -un programa que en menos de un año sumó a más de 600 jóvenes-; el crecimiento del Sistema Municipal de Educación Inicial, con la incorporación de más jardines; el funcionamiento de los Solares, y la implementación de planes de reconversión para recolectores urbanos informales, por citar algunos casos.

Reconstrucción

Antes de realizar un repaso de lo actuado y anunciar una fuerte inversión en obra pública, José Corral recordó que hace un año Santa Fe atravesaba una de sus mayores crisis hídricas, pero que gracias al Programa que tiene trazado la ciudad -con obras y acciones de mitigación- "esta última crecida no quedará en la historia por las heridas que provocó, sino por las que se evitaron".





De todas formas, remarcó que la situación obligó a recuperar la ciudad: "Ya llevamos realizados 22.000 m² de bacheo de hormigón y 67.000 m² de bacheo y repavimentación asfálticos. Invertimos $ 162 millones sólo en esta tarea, de los cuales gran parte fue posible por el empréstito de $ 82 millones que nos autorizó a tomar este Concejo". También señaló que avanza el programa de relocalización de familias en riesgo hídrico: "Acordamos con el presidente Macri tres proyectos para construir 280 viviendas. Semanas atrás entregamos a las primeras 8 familias su casa definitiva en Nueva Esperanza Este, y están próximas a terminarse 52 más. También comenzamos los trabajos en barrio Jesuitas, donde se están construyendo 140 viviendas para los vecinos del noroeste, con apoyo del gobierno provincial. En el caso de Vuelta del Paraguayo, donde vamos a construir 80 viviendas, estamos elaborando el proyecto ejecutivo para las obras de infraestructura que financiará Provincia y que incluyen el terraplenado de la calle principal".

El Norte como prioridad

El repaso le permitió destacar que "nunca hubo en la ciudad tanta inversión en desagües: más de $ 1.000 millones en 40 obras, que son esfuerzos propios, mérito de los santafesinos, porque la ciudad fijó como prioridad los desagües y consiguió los acuerdos con la Provincia y la Nación para concretar estas obras".





También apuntó que hace un año "en este mismo recinto anunciábamos que el Gobierno nacional iba a financiar el troncal más importante para Santa Fe: el Espora, que aliviará la zona central de la ciudad, en especial Facundo Zuviría y Gorriti. Podemos decir con orgullo que ya está en marcha. Al igual que el Larrea, que presenta importantes avances en sus tres frentes de obra, gracias al aporte del Gobierno provincial. En el marco del Acuerdo Capital, también están en ejecución El Sable, Mariano Comas y Gorriti. Y estamos gestionando ante Nación el desagüe J.P López, tan importante como el Espora, y el refuerzo del Teniente Loza", anticipó. Valoró además la autorización del endeudamiento "que nos aprobó este Concejo" y que permitió realizar 33 obras hídricas para estar mejor preparados ante cada nueva lluvia intensa.





En ese contexto, recordó que está en ejecución el Plan Norte, "para superar las fronteras urbanas y avanzar con los servicios básicos en esta zona de la ciudad". La nueva Sala de Reuniones de Intendencia del Norte; la oficina en Blas Parera y el proyecto para el futuro Centro Municipal del Norte, marcan la presencia que el Estado local está teniendo en ese sector de la capital. "El Plan Norte avanza también con la primera etapa de la Avenida Peñaloza, el Metrofé y la remodelación de Blas Parera, y la segunda etapa de Bulevar French que ya fue licitada por Provincia, cumpliendo el compromiso que asumimos juntos con el Gobernador Miguel Lifschitz al firmar el Acuerdo Capital", señaló.

Mejora de la red vial

"Pavimentar la totalidad de los recorridos del transporte público de pasajeros es otra de nuestras metas: en 2016 inauguramos 58 nuevas cuadras que beneficiaron a los vecinos que circulan en las líneas 5, 11 y 18. Ahora estamos haciendo 58 cuadras más para completar esas líneas y mejorar la 1 y la 13. Estamos gestionando más fondos para seguir con esta tarea", anunció José Corral. "Además, tenemos un ambicioso plan para mejorar la accesibilidad a todas las escuelas que Nación ya se comprometió a financiar. Mañana presentaremos los planes para las primeras 11 escuelas y 4 jardines: serán $ 167 millones para concretar las primeras 50 cuadras", anticipó.





Enfatizó que "el mantenimiento de la red vial sigue siendo nuestra prioridad". Y anunció que "en total vamos a pavimentar 284 cuadras de pavimento de hormigón y asfalto, 70 de pavimento articulado y 132 de cordón cuneta y mejorado".





Remarcó que durante 2017 "vamos a ejecutar estabilizado granular 0-20 en 100 cuadras pertenecientes a los barrios Schneider, Nueva Santa Fe, Tránsito y Altos del Valle, entre otros. Vamos a seguir convocando a los vecinos para concretar obras de pavimento articulado a través del sistema de esfuerzo compartido. Este año haremos 70".





Y dedicó también un párrafo especial a los trabajos que se llevan adelante para el mantenimiento de calles de la Costa a través del sistema de geoceldas.

Servicios e infraestructura

José Corral remarcó que "el agua potable es otra prioridad", y anunció que se acordó con ASSA instalar una planta compacta en el ingreso de Los Hornos para mejorar la presión en el Noroeste y conectar a unas 2500 familias de ese distrito que hoy no tienen servicio. "Por otra parte, está en construcción la nueva planta potabilizadora en Rincón que nos va a permitir conectar a 850 familias de Colastiné y vamos a presentar el proyecto a Nación para construir una segunda planta que nos permitirá proveer el servicio a toda la Costa. Llegaremos así al 100% de agua potable en Santa Fe".





En cuanto al gas natural, "es otro servicio que seguimos ampliando. Entre el año 2015 y 2016, 926 familias se conectaron a la red y este año vamos a conectar a 1.100 familias más de Los Ángeles, Liceo Norte y Cabal. Enviaremos a este Concejo el proyecto de contribución de mejoras en Liceo Norte", anticipó. "Esperamos que el gobierno provincial licite a la brevedad el Gasoducto troncal de la Costa: este Municipio ya solventó el proyecto ejecutivo elaborado por Litoral Gas en 2013 y la obra está incluida en el crédito provincial para obra pública por el cual ya se están pagando intereses. Queremos en forma paralela iniciar la obra de conexiones domiciliarias que solicitamos en el empréstito que tiene este Concejo en discusión", apuntó.





En materia de alumbrado público, explicó que se invirtieron más de 10 millones de pesos en los barrios Las Lomas, Pompeya, Cabal, Liceo Norte, Bernardino Rivadavia, San Martín y calle Viñas.





Para el Intendente, "la mejor noticia para nuestros barrios" fue la inclusión de la ciudad en el Plan Nacional de Hábitat, que permitirán una inversión del Gobierno Nacional de $ 750 millones para el mejoramiento integral del hábitat en el norte y el oeste. "Haremos obras de mejorado de calles, cloacas, cordón cuneta, iluminación, viviendas, creación y puesta en valor de plazas, escuelas de trabajo en los barrios Barranquitas Sur, Oeste y Promejoras, Guadalupe Oeste, Coronel Dorrego, San Lorenzo, Chalet, Arenales, Santa Rosa de Lima, 12 de Octubre, Estrada y Atilio Rosso".

Políticas de empleo

Luego de destacar que la mayor inversión en obra pública es posible gracias al cambio de signo político en Nación, el Intendente santafesino se refirió a las políticas de empleo que se llevan adelante. "Si bien ha sido un año duro, la ciudad logró mantener los niveles de empleo en el sector privado y las obras en marcha presagian una rápida recuperación laboral", argumentó.





En ese punto, aseguró que "seguimos avanzando para generar las condiciones que la industria necesita", y se refirió a la puesta en marcha del Parque Industrial Los Polígonos II; la promoción de los clústers -que incentivan nuevos sectores económicos; el apoyo a los emprendedores locales; y la apuesta a la consolidación de las avenidas como centros comerciales a cielo abierto: "El comercio sigue siendo el principal empleador en la ciudad", graficó. En esa línea, mencionó los proyectos para poner en valor Avenida Freyre, la segunda etapa del Paseo Bulevar y la renovación de la Peatonal San Martín, una obra que cuenta con el apoyo del Centro Comercial.

Agenda social

"Nos propusimos ampliar la agenda social a través de las Escuelas de Trabajo, para darles nuevas oportunidades a nuestros jóvenes", dijo, y mencionó que el programa ya sumó a más de 600 santafesinos en menos de un año. "Acompañamos a 150 jóvenes para que terminen la escuela primaria y secundaria; nuestro objetivo este año es quintuplicar el apoyo educativo. Vamos a capacitar a 1.700 jóvenes junto a empresas, sindicatos, instituciones estatales y organizaciones sociales para que se perfeccionen y mejoren su empleabilidad. Junto al sector privado buscamos aumentar el entrenamiento laboral, para que más de 400 jóvenes puedan acceder a las capacitaciones y logren insertarse formalmente al mundo laboral", explicó.





También recordó que los "Jardines Municipales son una referencia nacional de cómo el Gobierno local puede aportar a la inclusión social". Anunció que próximamente se inaugurarán los Jardines de Alto Verde y Padre Atilio Rosso; que ya se licitó el nuevo edificio para el Jardín La Costerita; que se va a ampliar el del CIC de Facundo Zuviría y que se construirán dos nuevos: en los barrios San Lorenzo y Chalet.





En otro párrafo, detalló que en 2016 "comenzamos el proceso de reconversión de la actividad de recolectores urbanos informales. Acompañamos a 171 familias del oeste que obtienen sus ingresos de esta actividad para brindarles mejores oportunidades. Logramos que 76 familias entreguen su carro y su caballo y hoy 106 personas están trabajando en una labor más saludable".

Ciudad conectada

Jerarquizar la circulación peatonal, promover las ciclovías y mejorar el transporte público, fueron otros ejes del discurso. "Seguiremos impulsando la red de ciclovías. Incorporamos 90 nuevas bicicletas al programa Subite a la Bici, vamos a instalar 50 bicicleteros y 10 biciestaciones y mejorar las demarcaciones de las bicisendas", anticipó.





También se comprometió a consolidar las principales avenidas como corredores troncales de circulación, con carriles exclusivos para el transporte público y mejoras en su equipamiento urbano. "El Metrofé de Blas Parera está próximo a concluirse y será la nueva postal de la ciudad moderna, inclusiva y conectada que todos queremos. Estamos conversando con vecinos y comerciantes de Aristóbulo del Valle para avanzar en la remodelación integral de esta avenida, que queremos que incluya también el Metrofé", dijo José Corral.





Anunció además la instalación de 17 semáforos peatonales, 10 semáforos nuevos y 200 decrementadores; equipamiento nuevo en 30 estacionamientos de motos; la demarcación de sendas peatonales y la colocación de 1.000 señales, nueva cartelería vertical y carteles de mensajería variable en los accesos a la ciudad.

Ciudad ordenada

Con relación a la seguridad, José Corral destacó "el trabajo articulado entre las fuerzas federales y provinciales, que contaron con el aporte del Municipio brindando información valiosa y certera sobre el mapa del delito. Esto implicó un cambio cualitativo en términos de seguridad".





Apuntó que "el caso a destacar es Alto Verde, donde está en marcha el Programa Barrios Seguros que lleva adelante la Nación y suma esfuerzos de todos", y donde se logró disminuir los delitos y se detuvo a uno de los narcotraficantes más peligrosos de la ciudad.





Resaltó que "desde el Municipio seguimos haciendo nuestra parte: incorporamos 48 cámaras nuevas, distribuidas en 16 puntos del cordón oeste, y estamos instalando 70 nuevas en Blas Parera con aportes nacionales. Nuestro Centro de Monitoreo se amplía y muestra resultados concretos, con la supervisión de 73 alarmas comunitarias y 156 alarmas en escuelas, centros de salud y edificios municipales; los botones de alerta en todos los colectivos y la especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género, un servicio que se brinda hoy a 345 usuarias activas".

También recordó que "somos el único Municipio que cuenta con normas de control en línea de comercialización de armas, municiones y celulares".

Ciudad resiliente

Más adelante dedicó un párrafo a las acciones que se llevan adelante en materia de resiliencia urbana. "Las ciudades que saben a dónde van son las que crecen. Hemos avanzado en la gestión de riesgos, pero sabemos que hay que dar un paso más. La resiliencia permite pensar un enfoque integrador. Porque las familias que viven en zonas inundables son también las que más sufren la pobreza, la desocupación y la violencia; porque la infraestructura y los servicios que hacen falta en la ciudad no pueden pensarse sin atender el cambio climático o el enfoque metropolitano; porque si la comunidad no encuentra medios de subsistencia sostenibles no podemos bajar las vulnerabilidades ante los riesgos", argumentó.





En ese punto, José Corral recordó que "estamos desarrollando nuestra Estrategia de Resiliencia, con el apoyo técnico del Programa 100 Ciudades Resilientes que impulsa la Fundación Rockefeller, donde se cuenta con el asesoramiento de expertos, el aporte de empresas internacionales y de otras ciudades, pero sobre todo con la participación de las universidades, las entidades productivas, las organizaciones sociales y los distintos organismos del gobierno que han sumado sus ideas y saberes".





También mencionó el avance de otro proyecto con apoyo internacional, del Fondo Francés para el Ambiente Mundial: las 140 hectáreas de la Reserva Natural del Oeste.





Y anticipó que "este año queremos mejorar el servicio de recolección y concretar la Planta de Compostaje que nos permitirá reciclar los residuos orgánicos y reducir el volumen de basura; confiamos también en que avance el proyecto de Biogás para generar energía".





Finalmente, resaltó que "2017 será el año de los Parques: vamos a inaugurar este mes la Plaza Alberdi, con la Plaza Suiza, y el Paseo Bulevar. Pondremos en marcha la convocatoria de ideas para comenzar a delinear el Parque del Norte, renovaremos los juegos del Parque Federal y el cantero central de Peñaloza y vamos a ampliar el Corredor Escalante en dos sectores: Facundo Zuviría y General Paz. Confiamos que el Gobierno Provincial concrete la remodelación de la nueva Plaza 25 de Mayo que han rediseñado nuestros equipos técnicos. Pedimos fondos por endeudamiento a este Concejo para poner en valor la Plaza del Soldado, la Plazoleta de los Trabajadores, la segunda etapa de Bulevar y la primera de remodelación del cantero central de Av. Freyre".