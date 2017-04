José Corral observó el avance de la obra de gas natural en Cabal

En la esquina de Vieytes y Cervera, un grupo de vecinos esperó al intendente José Corral para junto a él recorrer y observar de cerca cómo marcha la obra de gas natural en barrio Cabal. En el marco de las acciones previstas en el Plan Norte, el municipio trabaja para conectar a más de 400 familias de ese sector a la red. El proyecto demanda una inversión de 6.956.760,68 pesos que se financia a través del sistema de Contribución de Mejoras.



Los límites de la obra, que es ejecutada por la empresa Wilkelmann SRL -adjudicataria de la licitación pública-, son Pasaje Santa Fe al Este, calle Estado de Israel al Sur, Castañaduy al Oeste y Vieytes al Norte. Beneficiará a unos 1.600 vecinos, está constituida por 240 metros de cañería de polietileno de 90 mm, 5.480 metros de cañería de polietileno de 63 mm y 404 servicios integrales con todos los accesorios necesarios.



De este modo, el municipio renovó su compromiso en continuar trabajando para llevar el gas natural a los lugares donde aún no lo tienen. Entre el 2015 y 2016, 926 familias se conectaron a la red; este año vamos a conectar a 1.100 familias más de barrio Los Ángeles, Liceo Norte y Cabal. Además, el municipio enviará al Concejo el proyecto para continuar trabajando en Liceo Norte.



A buen ritmo

"Vinimos a recorrer una obra muy importante para los vecinos de barrio Cabal", aseguró el José Corral y luego agregó: "Se trata del gas natural, un obra tan esperada y un servicio que mejora la calidad de vida de los vecinos". Así, aprovechó para recordar que "en la ciudad hacía muchos años que no se ejecutaban obras de gas. En 2015 retomamos, hicimos más de mil conexiones y estamos este año haciendo unas mil más".



El mandatario local recordó que esta obra se enmarca en el Plan Norte y comprende "a este sector de la ciudad donde más necesidades tenemos y requieren de estos servicios que muchas familias no tienen", manifestó. Luego, el Intendente mencionó a la obra del desagüe Espora que se está ejecutando muy cerca del lugar: "Esta es también es una obra importante porque junto con gas son los dos temas más críticos de este sector de la ciudad. Los vecinos están muy agradecidos y entusiasmados".



Alegría de los vecinos

Ramona Mendoza, presidente de la Asociación Vecinal Domingo Faustino Sarmiento de barrio Cabal, se mostró muy contenta por este nuevo avance para el sector. "Los vecinos están muy satisfechos porque era una obra esperada desde hace muchos años. Hubo mucha lucha, recorridas no sólo de la vecinal que siempre estuvo gestionando esto, sino por los vecinos autoconvocados y las instituciones del barrio, todos respaldamos esta obra y ahora caminando el barrio nos dicen que por fin llegó", expresó y aprovechó para manifestar su deseo de que esta obra llegue a todo el barrio y contó la buena noticia que el intendente José Corral les comunicó que es que "se va a hacer hasta Camino Viejo a Esperanza".



En esta línea, agregó: "Vamos a seguir trabajando en otras cosas, pero después de muchos años ver que esta obra está en marcha es una gran satisfacción para los que estamos hoy y para los que estuvieron antes trabajando por un barrio mejor". Finalmente, volvió a destacar la importancia de que se continúe la obra por las instituciones que están ese sector como escuelas y el centro de salud, pero además "porque nuestro barrio se caracteriza por tener distintos sectores y en este hay familias con muchas necesidades, con menos recursos y creemos que esta es una obra que debe llegar a todos por igual. Por eso estamos luchando para que todos, tengan o no los recursos, puedan acceder a la red", manifestó.