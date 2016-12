Juan Carlos Olave recibió un emotivo homenaje

El arquero Juan Carlos Olave, que disputó su último encuentro como futbolista de Belgrano de Córdoba, recibió un emotivo homenaje en la previa del partido ante Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes.

El futbolista, de 40 años, con dos décadas de trayectoria, fue reconocido con una plaqueta recordatoria de manos del vicepresidente del club de barrio Alberdi, Jorge Franceschi, luego saludado por sus compañeros y rivales, y finalmente ovacionado por el público "pirata", que llegó en gran número al mundialista cordobés.

A la entrada del arquero junto al equipo "celeste" lo esperaban una gran cantidad de chicos de las inferiores del club, que le hicieron un pasillo y chocaron las manos de Olave reflejando una gran idolatría para el hombre que se convirtió en jugador con más presencias en Belgrano.

A instantes del inicio del juego, y cuando el número uno ya pisaba el arco que da a la cabecera Daniel Willington, realizó el tradicional rezo que repite antes de cada juego y uno de los niños de inferiores no dudó en dejar la hilera que formaba con sus compañeros para ir a fundirse en un abrazo con el arquero, que estaba arrodillado y se mostró sorprendido por la situación.

Con el de hoy, Olave cumple 382 encuentros en el arco de Belgrano en los tres pasos que tuvo por el club de barrio Alberdi (1995-1997; 1999-2002 y 2007-2016).

Entre sus logros más importantes, el arquero cordobés fue uno de los abanderados el equipo de Belgrano que mandó al descenso a River Plate en 2011, al ganarle la promoción, y siendo protagonista principal con un penal atajado a Mariano Pavone en el encuentro de vuelta jugado en el Monumental de Núñez, que finalizó 1 a 1. En la ida los cordobeses habían ganado 2 a 0 de local.

Ni bien Olave anunciara su retiro del club la semana pasada, la dirigencia "Pirata" comenzó a preparar los homenajes para el arquero, que ya tuvieron inicio en la noche del viernes cuando detrás del arco que da a la tribuna popular "pirata" en la cancha de Belgrano, se descubrió una placa con la siguiente leyenda: "Guardián eterno del arco pirata".

El experimentado jugador estuvo ahí junto a su familia y dijo: "Me siento emocionado, es un reconocimiento original, que me llega muy profundo. Es el lugar donde yo me sentía más cómodo, donde me sentía feliz. Donde he disfrutado infinidad de partidos y de poder ser parte de esto".

En su carrera profesional, Olave jugó además en Bolívar de Bolivia (1998-99), Gimnasia y Esgrima de La Plata (2002-2004 y 2006-2007), River Plate (2006), aunque no tuvo minutos en el primer equipo.

Antes de alejarse definitivamente de la actividad como futbolista, se especula que podría jugar próximamente en Las Palmas, el club de barrio cordobés que lo vio nacer futbolísticamente y dónde juega actualmente su hijo.