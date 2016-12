Juan Pablo Pumpido: "El equipo mostró rebeldía"

El invicto de Juan Pablo Pumpido al frente del primer equipo de Unión quedó ayer en el estadio Pedro Bidegain, pero de una forma digna y yendo al frente pese a la adversidad. Obviamente que perder genera más malestar que otra cosa, pero hilando finito, el saldo positivo quedó marcado en la capacidad de no resignarse y en las ganas de buscar el arco rival en todo momento. Es verdad que lo hizo con pocas ideas, pero siempre encontró los resquicios para vulnerar a su rival. Eso así, dejó muchas dudas en las bandas, donde el Ciclón encontró los lugares para atacar.





Todos estos detalles también fueron encontrados por Pumpido que, con las revoluciones que genera un partido intenso, hizo un balance del encuentro: "Fue un partido cambiante. Trabajamos en el orden táctico en el primer tiempo para agarrarlo después de contra. Ya en el segundo cambiamos por el palo por palo, pero por mala fortuna dos goles de ellos llegaron rápido y nos cambió totalmente el panorama", comentó.





"En situaciones de gol pienso que fue parejo, pero ellos concretaron más. Es verdad que San Lorenzo manejó más la pelota, pero no nos lastimaron demasiado, más que nada en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo la cosa fue diferente. En todo momento la idea pasó por esperar para lastimarlos de contra", agregó.





El Ciclón se destacó por la tenencia y el rompimiento de líneas por las bandas, pero el DT santafesino no quiso quedarse solo con eso, sino con la capacidad que tuvieron para no rendirse: "No hay que olvidarse que le jugamos de igual a igual a un equipo tan bueno como San Lorenzo y que casi nos llevamos un punto. Por lo hecho en el final me parece que era merecido. Lamentablemente se perdió un partido que no queríamos. San Lorenzo se llevó demasiado premio. Ahora se viene una semana para trabajar más y así poder despedirnos de la mejor manera ante nuestra gente".





"El equipo está bien, fue levantando, ya muestra otra cosa y le juega de igual a igual a cualquiera. Quizás esta vez estuvimos más imprecisos y nos faltó ese primer pase necesario para lastimar. En el segundo tiempo encontramos más claridad con Guido (Vadalá) y Martín (Rolle). Pero la realidad es que se perdió, aunque el equipo mostró rebeldía", acotó.





De todas maneras, el estratega rojiblanco recalcó: "Cuando se pierde uno nunca se va conforme. Pero en este caso nos vamos satisfechos por la rebeldía que mostró el equipo cuando estuvo abajo en el marcador. Todas las derrotas duelen. Después mañana (por hoy) veremos cuáles fueron las cosas positivas que hicimos para seguir trabajando para el futuro".





En el final del mano a mano con los medios en los vestuarios del Nuevo Gasómetro, dijo: "El fútbol es dinámico. Cambia de un segundo a otro. Fue un gol tras otro y después ya era a matar o morir. Al meter más gente en ofensiva liberamos espacios y quizás por eso San Lorenzo progresó. Pero en el palo por palo fue parejo. Si entraba el gol de Rolle estaríamos hablando de un empate merecido".