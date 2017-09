Confirmaron el procesamiento para "Líbero", acusado de hackear un sitio web

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento para Emanuel Vélez Cherato, alias "Líbero", el joven hacker cordobés que fue detenido en mayo de este año por agentes de la Policía de Investigaciones acusado de haber conformado una organización abocada a realizar estafas con tarjetas de crédito y además haber adulterado el sitio web del Diario El Litoral de Santa Fe.





La resolución estuvo a cargo de un tribunal de alzada compuesto por los jueces Edgardo Bello y Élida Isabel Vidal, quienes en la Sala B de la Cámara ratificaron los cargos que le atribuyó el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, al momento de dictar el procesamiento con prisión preventiva.





Sobre "Líbero" pesa no solo la causa abierta en la Justicia federal sino también haber sido parte de la banda que cometió millonarias estafas con datos robados de usuarios de tarjetas de crédito de Santa Fe, Santo Tomé, Córdoba y Entre Ríos. Por esa causa, quedó en prisión preventiva el pasado 19 de enero tras un acuerdo entre el fiscal del caso, Omar De Pedro y su abogado particular.









Desde ese entonces se encuentra preso en la Unidad Penitenciaria de Las Flores a la espera de que se resuelva su situación procesal.





Determinaron su responsabilidad





Para el tribunal quedó probado el grado de participación en el hackeo a la pagina web de El Litoral ocurrida el 27 de marzo del 2017 cuando en horas de la mañana, a las 10.30 aproximadamente, el sitio quedó en color negro con un texto en el medio que decía: "Diario El Litoral. Estos ðltimos 2 meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron con asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan. Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores satisfactoriamente han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, osea, no publicar cualquier estupides y difamar a una persona sin medir las consecuencias. Y la fiscal Nuzzo deberÃa [sic] pensar dos veces las pelotudeces que dice [S]".





Para los jueces Bello y Vidal fue el propio Líbero quien ingresó sin la debida autorización al portal de noticias donde colocó ese mensaje. Posteriormente, cambió el mensaje por un redireccionamiento a una pagina de pornografía llamada www.xvideos.com. impidiendo el funcionamiento de la web hasta las 16.





Para atribuirle la responsabilidad al joven hacker oriundo de Córdoba, el tribunal tuvo en cuenta el testimonio prestado en la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, donde un periodista de la empresa relató que escribió una nota donde en un apartado, explicó que la Justicia provincial buscaba al "cabecilla" de la organización que estafaba con los datos de tarjetas de crédito.









Además, se tuvo en cuenta un informe realizado por el área de Informática de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe que apuntaron contra el propio Líbero como el autor del ataque al sitio web.





Otra de las pruebas en las que se basó el tribunal fueron los dichos de unos de los condenados en la megacausa de las tarjetas de crédito, Lucas Escobar, acusó a Líbero de ser quien montó la organización para robar los datos de tarjetas de crédito de cientos de usuarios.









En cuanto a las amenazas que sufrió la fiscal del Ministerio de la Acusación, Lucila Nuzzo, los jueces federales de segunda instancia, consideraron que los dichos vertidos por el imputado fueron "enunciados con seriedad, teniendo las características además de ser graves, injustos e idóneos, agravándose aún más su realización en virtud de haberlos realizado en forma anónima y por un medio de amplia difusión social".





Por tal razón, Bella y Vidal resolvieron confirmar el procesamiento emitido, el 1 de junio de este año, por el juez de Miño que hizo lugar a la imputación del fiscal Rodríguez, quien investigó el suceso ocurrido en el medio local.