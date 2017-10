Cuál fue la versión que dio el novio de la maestra asesinada en Circunvalación

Una joven docente de 24 años muerta en una camioneta tipo utilitaria en una de las zonas más oscuras de la ciudad. El novio de la misma detenido como el autor del hecho. Un arma de fuego que por el momento no aparece. Y una versión de un violento asalto son parte de las evidencias con las que cuenta la investigación que trata de explicar por estas horas como fue asesinada Jésica Ronsoli, la joven maestra, oriunda de Emilia, que el lunes pasado fue hallada por agentes de la Comisaría 7ª con un impacto de bala en la zona del parietal derecho.





Ayer el novio de la joven, Fernando O., fue imputado en tribunales por el fiscal Andrés Marchi, por el delito de " homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego calificado por el vinculo". Su libertad será definida el próximo lunes cuando se debata la prisión preventiva, audiencia en la que quizás el muchacho brinde nuevamente su versión de los hechos.





Dicha versión se basó en que en la noche del domingo y madrugada del lunes, Fernando O. regresaba de Recreo con Ronsoli. Ambos había ido hacia aquella localidad para llevar a la hermana de la víctima. En su vuelta, por circunvalación y a la altura del country Los Molinos, un automóvil "de color negro" los cruzó y los obligo a detenerse.





Según el imputado, en ese momento, dos sujetos descendieron del rodado y uno fue directamente hacia donde se encontraba él. Previo a ello, descerrajó un tiro en la puerta del conductor. En tanto, el otro sujeto se fue hasta donde se encontraba Ronsoni.









En ese momento, según indicó en su declaración, el acusado recibió un culatazo y fue arrastrado hacia la parte trasera del furgón. A su vez, recordó que el otro asaltante se subió al lado del conductor y condujo la camioneta ya que la misma se encontraba todavía encendida.





280777.jpg El lugar. Agentes de la Comisaría 7ª fueron los que encontraron el cuerpo de la mujer. UNO Santa Fe







Luego volvió a ser golpeado con un culatazo y eso fue lo último que recordó, dijo el imputado en su declaración en PDI. Posteriormente, cuando despertó, encontró a su pareja sin vida y bañada en sangre por lo que llamó a su padre para que se dirija hasta el lugar ya que intentó alertar al 911 pero nunca lo atendieron.





No conoció a nadie





En sus dichos a los investigadores, Fernando O., dijo no conocer a los supuestos asaltantes. Solamente recordó que quien lo agredió fue uno que tenía puesto "una gorra visera color roja y un camperón oscuro con tiras en las mangas". En tanto, dijo no recordar que tipo de auto era en el que se trasladaban los dos supuestos asesinos.









En cuanto al arma de fuego que fue utilizada en el crimen, y que aún no pudo ser encontrada por los pesquisas del caso, el novio de la víctima explicó que le pareció que era una de esas armas "con un tambor en el medio" pero a su vez dijo "no estar seguro de ello".





Por último y según trascendió, el imputado confesó que les dijo a los presuntos asaltantes que se lleven su mochila ya que la misma tenía en su interior dinero de una obra que había cobrado.





Sobre esta situación, el abogado particular del imputado, Martín Durando, ratificó en rueda de prensa que todo formó parte de un hecho de inseguridad. "Yo creo que a nadie le tiene que llamar la atención un hecho de inseguridad a horas de la noche y en el lugar que estaba", sostuvo el letrado.





"Realmente que mi defendido esté en esta situación no me parece para nada razonable", señaló Durando. "Me preocupa que la Fiscalía oriente la investigación hacia él y no en buscar a los responsables", sentenció.