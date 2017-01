Julia Mengolini se cruzó al aire con Laurita Fernández

Julia Mengolini es la protagonista de la semana luego de contestar un tuit de Federico Bal, donde el actor publicó que para enamorarse de una chica, no necesita su consentimiento. es la protagonista de la semana luego de contestar un tuit dedonde el actor publicó que para enamorarse de una chica, no necesita su consentimiento.





La frase pertenece a una canción de Babasónicos aunque la periodista no hizo hincapié en esto, sino que apuntó a otro lugar: el patriarcado, el machismo y la ola de femicidios.









No está bien pasar por alto el consentimiento de la otra. Pero justo dicho por él tiene una simbología detrás a la que hay que prestarle atención. Está la causa con Barbie Vélez donde hay un peritaje y un montón de expresiones. El tipo persigue a una chica que no le da bola. El mensaje no es bueno", sumó Mengolini en su relato. ", sumó Mengolini en su relato.





Laurita Fernández, la mujer de la que hablaría Bal en la polémica frase. En el piso, estaba una de las protagonistas de esta disputa:la mujer de la que hablaría Bal en la polémica frase.





"Lo conozco a él, sé cómo es conmigo. Siempre fue buena persona, sin querer nada a cambio. No me persigue Fede. Más allá de si es recíproco o no, no me siento invadida", comentó la bailarina poniendo un freno al discurso de la comunicadora. El video, acá:

", dijo la ex de Fito Páez en un móvil con