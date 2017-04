Kempes: "Con una selección de amigos como esta, prefiero tener enemigos"

Mario Alberto Kempes, campeón y goleador del Mundial '78, cuestionó hoy el despido de Edgardo Bauza de su cargo como entrenador del seleccionado argentino de fútbol y apuntó las responsabilidades por el mal momento deportivo al plantel, al argumentar que para "tener un club de amigos así, es preferible tener enemigos".



"Estos chicos pasarán a la historia como los mejores, pero sin haber ganado nada. Este es el mejor plantel que pudo haber tenido Argentina en los últimos 10 años, pero por desgracia no alcanzaron lo que otros sí pudimos de diferentes maneras", le indicó hoy a Télam Radio el cordobés oriundo de la localidad de Bell Ville.









Y a propósito del mote que reciben en los últimos tiempos los máximos referentes del seleccionado nacional, apuntó que si "estos forman parte del club de amigos de (Lionel) Messi, dentro de la cancha no se nota para nada, porque falta coordinación, no hay ayudas y no existe el sacrificio por el compañero".



"Porque que yo sepa los amigos se ayudan, a no ser que lo hagan por la noche jugando al Nintendo o lo que sea, cuando nadie los ve", ironizó.



En ese sentido el 'Matador' cuestionó que la solución para este momento del equipo nacional sea cambiar de director técnico.



"Si ésta es una selección de amigos y vamos cambiando de entrenadores, ¿habrá alguien que se anime a sacar a alguno de estos amigos?", preguntó insistentemente el ex jugador de Instituto de Córdoba, Rosario Central, Valencia de España y River Plate.



Y si bien el ex campeón del mundo no criticó explícitamente a los posibles candidatos a hacerse cargo del equipo argentino para los cuatro partidos restantes de la Eliminatoria Sudamericana, afirmó descreer que ni "Jorge Sampaoli ni Simeone o quien traiga, vaya a poder modificar la mente del jugador argentino de este momento en la selección".









Kempes manifestó así su escepticismo respecto del cambio de entrenador luego de la salida de Bauza, al expresar que "como está la selección, ni Mandrake puede hacer milagros".



Pese a ser dos referentes de la historia de Rosario Central, Kempes y Bauza no llegaron a jugar juntos, porque el cordobés jugó en el 'canalla' entre 1974 y 1976, mientras que el 'Patón' lo hizo entre 1977 y 1982.



Sin embargo hay algo que los destaca históricamente vistiendo la camiseta auriazul, y es que Kempes es el máximo goleador de la entidad de Arroyito de todos los tiempos con 89 tantos, mientras que Bauza es su escolta con 80.



La diferencia entre la cantidad de años que jugó uno y otro en la primera de Central (dos contra cinco) favorece a Bauza, ya que él era zaguero central mientras que el belvillense de 62 años era delantero, y goleador.









En lo que contrastan, al menos por estos tiempos, es en la visión que ambos tienen sobre el nivel actual del seleccionado nacional, con tres de esos cuatro partidos por delante sin el suspendido capitán Lionel Messi, ya que mientras Bauza sostuvo que el conjunto 'albiceleste' está "para ser campeón en Rusia", por el contrario Kempes remarcó que Argentina "puede quedar afuera del Mundial, primero por juego y segundo por desorganización".







"No hay que firmar que ya estamos en Rusia, porque al chancho no hay que comerlo antes de matarlo", apreció quien actualmente trabaja como analista futbolístico en una cadena televisiva estadounidense.

"Hay que felicitarlo al 'Patón' por la grandeza que tuvo de aceptar el cargo en un momento en que el problema de AFA era muy grueso y no había quién mandara. Era una papa caliente y la tomó aún a riesgo de poner en juego su prestigio", concluyó el 'Matador'.