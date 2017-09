La 4ª fecha de la Superliga se abre en Córdoba

Belgrano, que viene de dos victorias consecutivas, recibirá hoy en su estadio a Tigre, que aún no ganó en el certamen, en un encuentro que abrirá la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El partido se iniciará a las 19.05, contará con el arbitraje de Federico Beligoy. Estos equipos jugaron nueve veces en la máxima categoría, con cuatro triunfos de los cordobeses, tres de Tigre y los restantes dos juegos finalizaron empatados.



Los celestes hilvanaron dos éxitos seguidos al derrotar a San Martín de San Juan (1-0) en el encuentro que marcó la vuelta a su estadio de Alberdi en la segunda fecha, y la semana pasada se impusieron como visitantes ante Argentinos Juniors, resultados que potenciaron la expectativa de los hinchas, que mañana asistirán masivamente para ocupar los 30.000 lugares del renovado recinto.



En esas dos victorias, el paraguayo Epifanio García marcó tantos, por lo que el DT Sebastián Méndez le renovaría la confianza dejándolo como único punta, por lo que la formación titular sería idéntica a la que venció al Bicho el último sábado, ya que el uruguayo Santiago Martínez Pintos se recuperó de una dolencia en su rodilla derecha y seguirá entre los once.



Los de Victoria no tendrán en sus filas a Martín Galmarini (rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha) y Juan Carlos Blengio (desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda), y sería reemplazados por Alexis Niz y Gastón Bojanich, respectivamente.



Además, Ricardo Carusso Lombardi dispondría de algunas variantes tácticas como el regreso de Julio Chiarini en el arco, en lugar de Federico Crivelli, y Maximiliano Caire por Lucas Chacana en el mediocampo. Tigre tiene solo un punto en el certamen producto del empate de la segunda fecha ante Chacarita (1-1), y las derrotas ante Vélez (0-3) y la fecha pasada ante Patronato (1-3), ambas caídas en condición de local.





Probables formaciones



Belgrano: Lucas Acosta; Sebastián Luna, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Jorge Ortíz y Santiago Martínez Pintos; Mariano Barbieri, Juan Brunetta y Jonathan Ramis; Epifanio García. DT: Sebastián Méndez.



Tigre: Julio Chiarini; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich y Mathias Abero; Maximiliano Caire, Lucas Menossi, Hamilton Pereira y Javier Iritier; Matías Pérez García y Denis Stracqualursi. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Árbitro: Federico Beligoy.

Cancha: Estadio Julio César Villagra.

Hora de inicio: 19.05.

TV: Fox Sports Premium.