La aclaración de Jésica Cirio tras los rumores de embarazo

Es su próximo sueño a cumplir... ¿o ya lo cumplió y está esperando el tiempo prudencial para revelarlo?

Luego de tres años de intenso amor, Jésica Cirio y Martín Insaurralde transitarían una nueva etapa en la relación.

Esta vez de la mano del fruto del amor de ambos. Es que en los últimos días circula con fuerza el rumor de un embarazo en la pareja.





Y en diálogo con la revista Caras, la modelo habló sobre la posibilidad de convertirse en madre: "Me veo como una mamá insoportable, muy mimosa, que no se despegará de su hijo. Si es nena, la voy a vestir coqueta como yo, y si es varón, ¡voy a ser un poco celosa! Pero no quiero pensar tanto, cuando llegue el bebé lo imaginaré más. Sé que será pronto. Estamos haciendo los deberes seguido. Mientras tanto, mato la ansiedad en mi trabajo", señaló Cirio, mientras disfruta de unos días de relax en Miami.

Jésica también habló de su esposo, por momentos, se imagina cómo serían como padres y el resplandor de su mirada es inevitable. "A los dos nos encantan los nenes, él ama a sus hijos y yo me llevo genial con ellos. Tenemos muchísimas ganas de ser padres juntos, es mi gran asignatura pendiente. Hace poco que comenzamos a buscarlo. Por eso, no queremos apresurarnos al milagro. No queremos confirmar nada antes de tiempo. Sólo sabemos que ese bebé concretará la idea de familia que siempre soñamos", indicó.

Jesica Cirio