"La asociación ilícita es un figura creada por las dictaduras", se defiende Cristina

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una serie de críticas contra el gobierno y el juez federal Julián Ercolini en un texto publicado en la redes sociales, en el cual enfatiza que "la asociación ilícita fue una figura creada por las dictaduras para perseguir a dirigentes opositores".

Esta fue la manera que eligió la ex mandataria para referirse al procesamiento y embargo por 10 mil millones de pesos que le trabó Ercolini, quien instruye en una causa en la que se investiga el desvío de fondos destinados a la obra pública para beneficiar al empresario santacruceño Lázaro Báez.

En un texto que lleva por título "Postales de fin de año", Cristina describe un panorama de la actual coyuntura en el que se conjugan las inundaciones de Pergamino; la salida del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay y la situación que traviesa el Poder Judicial.

"Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene . En Pergamino tapada por el agua de la inundación se ponen pecheras, pero no para ayudar sino para reprimir . En Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia", sostiene la exjefa de Estado en el inicio de su misiva.

Más adelante, aborda la cuestión de la causa de la obra pública y recuerda que "en Comodoro Py, Ercolini sobreseyó a Magnetto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa de lesa humanidad por Papel Prensa, sin siquiera citarlos a declarar, pese a que el fiscal de la causa así lo había solicitado, luego de imputarlos".

"Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de ocho años en su juzgado ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas", remarca Cristina.

Y, más adelante, apunta contra Claudio Bonadio, otro juez federal que la procesó en la causa por los contratos de dólar futuro que se propiciaron durante su gobierno, al señalar que el magistrado "sobreseyó a los funcionarios M" que habían efectuado esas operaciones y "después devaluaron y fijaron el precio" de la divisa estadounidense.

"El nuevo ministro de Hacienda fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista en La Nación ¡Ah! Y también compró dólar futuro. Y si no te alcanza, a su consultora sobre temas macroeconómicos y financieros, Nicolás Dujovne y Asociados, no se le conoce Cuit de Afip", subraya.

A modo de conclusión, Cristina remarca: "Como decía Saramago, el verdadero poder no se muestra y no va a elecciones. Nadie lo elige y no le gusta que lo nombren ni que lo señalen con el dedo. Postales de fin de año en el país del cambio y la alegría".