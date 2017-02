La bomba que llegó desde FIFA que pone en peligro el arranque del fútbol

La FIFA envió en las últimas horas cambios imprevistos en el estatuto que debe votarse el 24 de febrero y el Ascenso amenazó con no aprobarlo y que el fútbol argentino no empiece.

Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, culpó al vicepresidente de la Comisión Normalizadora, Javier Medín, de impulsar estas variantes y lo señaló como el responsable que la pelota no empiece a rodar.

En una serie de reuniones celebradas en un hotel de retiro en enero, se acordó que el nuevo estatuto tendría 22 representantes de Primera División, 21 del Ascenso y 3 pertenecientes a los denominados grupos de interés.

Sin embargo, la modificación estableció que la máxima categoría mantenga el número, el Ascenso quede con 19 y los grupos de interés pasen a seis.

Con este escenario, los representantes de las categorías menores amenazan con no aprobar en la Asamblea del 24 la rescisión con el Fútbol Para Todos, el desembarco de la nueva empresa que comercializará los derechos audiovisuales y el estatuto, que pondría en jaque el comienzo del torneo, previsto para el 3 de marzo.

"De ninguna manera vamos a votar otra cosa que no sea lo acordado entre dirigentes en la reunión. No va haber fútbol en Argentina si no se respeta. La Asamblea rechaza todo cambio", escribió Ferreiro en su cuenta de Twitter.

El hombre fuerte del Ascenso opinó que "pareciera que la implementación de un mecanismo limpio de venta de derechos audiovisuales pone nerviosos a muchos".

