"La cabeza está puesta en River"

Juan Pablo Pumpido comanda su primera pretemporada como entrenador de Unión, y desde Mar del Plata habló de los trabajos que realiza el plantel, de los objetivos que se trazan para este semestre y de la conformación del grupo.





"Estar en una Primera División te cambia muchas cosas. No cambia la forma de trabajar, sino la vida cotidiana que es estar más expuesto en un equipo de Primera. Lo llevo bien y me gusta, es el objetivo que me puse al momento de empezar a dirigir pero se disfruta, con mucha responsabilidad. Estamos bien, trabajando con el objetivo que es River, comenzó diciendo el joven DT.





Cuando se lo consultó sobre si no se va Lucas Gamba se retiran del mercado de pases, dijo: "No voy a decir sí porque si aparece una buena opción que nos sirva como grupo y club lo vamos a traer. Estamos tranquilos y viendo qué pasará en el mercado. Tenemos el jugador que llegó (Mauro Cejas) que fue el primero que fuimos a buscar. Ahora estamos viendo cuál será el movimiento del mercado que puede ser la venta de un jugador nuestro o no, y después ver si puede aparecer alguien que venga a brindarle un plus a este plantel".





"Los amistosos son partidos de entrenamiento, donde buscaremos el equipo pensando en el encuentro con River, que es el más importante. Luego de los amistosos hablaré de las cosas que vamos mejorando pero no del resultado", agregó.





Sobre lo futbolístico de su equipo, dijo: "Terminamos jugando como queríamos, nuestro punto más alto fue el segundo tiempo ante Central. Hubo buenos momentos con Racing, todos los partidos son cambiantes. A veces sos dominado y luego pasás a dominar. Nosotros tenemos que estar preparados para afrontar todas las circunstancias que se nos presenten. Lo que se vio desde Tucumán hacia adelante fue un equipo ordenado, agresivo, que cuando tiene la pelota piense en atacar y no tenerla por tener. Con Central íbamos ganando 2-0 y seguíamos buscando la diferencia. En Unión hay buena competencia interna".





Para cerrar, dijo: "Cejas me dará más variantes ofensivas que defensivas, (Lucas) Algozino es como los ocho de antes. En la táctica cumplirá bien la función, ya que no queremos que los volantes que van por afuera corran los 100 metros. Con Pitu buscaremos desequilibrio".