La carta de despedida de Cande Ruggeri a Santiago Vázquez: "Fue mi primer amor"

El viernes por la tarde trascendió la peor noticia para Nicolás Vázquez, su hermano Santiago falleció en su estadía en Punta Cana donde disfrutaba de sus vacaciones junto amigos.

El dolor también tocó la puerta de la familia Ruggeri, ya que el hermano del actor mantuvo durante ocho años una relación con Candela Ruggeri.

Cuando ambos tenían solamente 15 años comenzaron el noviazgo que duró hasta principios del 2015, coincidiendo con la participación de la hija del futbolista en el "Bailando por un Sueño".

"Me despierto pensando que es todo una pesadilla, todavía no entiendo nada y no creo que lo entienda nunca. Me cuesta mucho escribir esto, pero quiero contarles lo que fue Santi para mí. Fue mi primer amor, le entregue todo mi corazón por 7 años y lo cuidó como oro. Me dio hasta lo que no tenía para verme feliz y es lo que hacía, hacia feliz a los demás hasta cuando él no lo estaba. Me duele hablar en pasado, pero quiero que sepan que se fue una persona buena, pero buena de verdad, de luz, que quiero mucho y que nunca me voy a olvidar. No se lo merecía, pero Dios sabe porque hace estas cosas y me quedo con todos los recuerdos. Estoy agradecida por haberte cruzado en esta vida rara y aunque ya no la compartíamos, siempre vas a estar en mi corazón SV".