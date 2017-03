La carta con la que un narco pedía drogas para el recital del Indio Solari

Durante el operativo los efectivos encontraron una carta que decía:

"Chato: Acordate que me tenés que mandar antes del 10 los papelitos ya armados, porque el recital del Indio es el día 11 de este mes y no vamos para allá", decía una de las notas encontradas esta madrugada durante los allanamientos en viviendas de Villa Dominico y Sarandí, de Avellaneda, y en otras de Lanús.





La misiva agregaba: "Yo te mando la plata con el Raúl, mandalo por encomienda o si no mandámelo con Fito que me dijo que el jueves va a andar por acá, fíjate que la última vez vino muy flojito y algunos se me quejaron, voy a ver si puedo hacer diferencia con lo del recital así te pago lo que te estoy debiendo. Un abrazo, José".