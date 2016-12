La China Suárez habló por primera vez de las fotos prohibidas

Eugenia "La China" Suárez fue tapa de revista Hola y habló de su relación con Benjamín Vicuña y habló de las fotos prohbidas que circularon en las redes sociales hace unos meses.





"Yo confío en él. Siempre dejo en claro quién soy y cómo soy y me doy la oportunidad de conocer a la otra persona, no se puede juzgar al otro por su pasado o por las cosas que se han dicho, que muchas son mentiras. Entonces, creo que tiene que ver con la confianza que te genera el otro. Si yo viera que Benja es alguien que sale solo, que desaparece, no estaría con él", dijo sobre su actual pareja.







"Nos amamos demasiado, es un amor profundo que transciende todo". Además, no evitó hablar de Pampita , la ex del actor chileno, con quien se enfrentó al comienzo de la relación. Sobre la pelea mediática que tuvieron, dijo: "Es algo antiguo. Ya pasó mucho tiempo y ella es la mamá de los hijos de Benja, la respeto y tenemos una relación cordial. La gente se queda enroscada con eso porque le divierten esos temas, pero en la vida real está todo tranquilo", añadió.





Por último, se refirió a la filtración de fotos de su intimidad, un tema del que no había hecho ningún comentario: "Fue una violación tremenda a mi intimidad. Sufrí lo que tenía que sufrir, la pasé horrible. ¡Lamentablemente, también nos acostumbramos a cosas horribles como esas! ¡Lamentablemente!"