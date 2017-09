Ordenan al Iapos que reconozca un tratamiento de fertilidad a una mujer de 49 años copy

La Justicia ordenó al Iapos, la obra social de los empleados públicos santafesinos, que pague un tratamiento de alta complejidad en fertilidad para una mujer de 49 años.

La abogada Carina Mazzeo, representante de la mujer que presentó el recurso de amparo, señaló que "los reglamentos de la obra social no permitían la cobertura a pesar de lo que establece el criterio del médico".





iapos.jpg El Iapos deberá afrontar el tratamiento de fertilización. Foto: La Capital/Archivo.



En declaraciones al programa "Zysman 830", Mazzeo remarcó que "la única manera de obtener cobertura era a través de un amparo judicial. El límite de la edad lo fijan el médico y la paciente en base a un criterio de razonabilidad médica. Si el médico encuentra a la paciente apta y está sana, le indica el tratamiento y la paciente lo acepta, queda en la órbita de esa relación médico-paciente y en la autonomía de voluntad de la paciente".

En ese sentido, la abogada sostuvo que "la obra social no puede disponer hasta qué edad, de manera arbitraria, cubre o no un tratamiento. Como no hay una limitación por ley, sí hay una disposición que elaboraron los centros de fertilización a nivel nacional y han puesto un límite, que no es obligatorio que lo cumplan".

"Han puesto un límite como para decir hasta acá llegamos. En nuestro país no hay casos de mujeres muy añosas que han tenido hijos. Sin embargo se han conocido casos en otras partes del mundo de mujeres que han sido madre a los 60 años. Aquí hay un límite bioético y también hay un límite que marca la razonabilidad médica", expresó Mazzeo.