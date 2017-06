La Conmebol confirmó los dos casos de dóping en River

El 25 de mayo pasado, River disputó su último encuentro por la fase de grupos ante Independiente Medellín en el Monumental e, incluido ese compromiso, no se registraron más controles que dieran positivos, según lo expresado por el dirigente paraguayo en TyC Sports: "Sólo hubo dos casos con resultados analíticos adversos. La FIFA, la WADA (Agencia Mundial Antidoping) y el laboratorio están informados de eso".

Pangrazio amplió el panorama: "Si no hay comunicación de otros casos es porque no hubo más resultados adversos". En tanto, se refirió a las sustancias enmascarantes empleadas y confirmó que próximamente se dará a conocer el lugar en el que se realizarán las pruebas B. "Nunca pasó en Conmebol, pero puede ocurrir que no den el mismo resultado", aclaró.





El área de dopaje tiene como máximo responsable al ex futbolista de Olimpia y Cerro Porteño, quien se recibió de médico en 1986 y hasta fue auxiliar de la selección guaraní en los 90. "Nos manejamos siempre con la misma transparencia y claridad desde hace casi tres años", remarcó el paraguayo, que también respaldó la tarea de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.