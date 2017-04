La conmovedora historia de Rio Ferdinand

Casi dos años. Ese es el tiempo que Rio Ferdinand, el que fuera brillante central del Manchester United y de la selección inglesa, ha tardado en verse con fuerzas para hablar públicamente del fallecimiento de su mujer, Rebecca Ellison, en mayo de 2015 como consecuencia de un cáncer de mama.





En un documental realizado por la 'BBC', Ferdinand abre su corazón y explica sus sentimientos: "Me demoré casi un año en buscar terapia. No soy bueno hablando de mis sentimientos y mis emociones", señaló. "Y en esas conversaciones entendí muchas cosas: el valor que tenía Rebecca en mi vida y también por qué la gente contempla el suicidio en una situación como esa".





En un documental llamada 'Rio Ferdinando: ser padre y madre', el exfutbolista repasa cómo es su vida y la de sus tres hijos desde el fallecimiento de Rebecca. "Esta situación me ha hecho comprender el valor que tenía Rebecca en mi vida: ella hacía de todo. No sabemos todo el trabajo que tienen que hacer las madres al encargarse de sus hijos", confiesa.





Ferdinand confiesa que sigue amando a su mujer cada día, a la que sigue recordando cada día junto a sus hijos: "No me veo quitándome pronto el anillo de matrimonio. Creo que eso es un signo de que no he superado la muerte de Rebecca y no creo que lo logre pronto", confiesa





