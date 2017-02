La costa: ocupación completa en el primer fin de semana largo de 2017

Este fin de semana se celebra Carnaval y es el primero largo del año. Las expectativas en los cabañeros de la costa santafesina son altas porque el nivel de reserva llega al ciento por ciento. Y además, el condimento especial, es que los contratos se hicieron con anticipación y no a último momento como sí pasó para la temporada estival, aunque el balance que hacen sobre enero y febrero es positivo, sobre todo si se los compara con el verano 2016.





"La costa santafesina va a estar colmada este fin de semana", dijo contento a UNO, Guillermo Kees, integrante de la Cámara de Turismo de Santa Fe y además propietario de un complejo de bungalós ubicado en Santa Rosa de Calchines. Siguiendo esta línea, dijo que la mayoría es por los cuatro días y "esto permite cerrar una temporada que no superó el 70 por ciento de ocupación los fines de semana y en promedio fue del 50 por ciento en la semana", agregó el empresario turístico.





En esta línea y a modo de balance manifestó: "En los números reales en estos 28 días de febrero y los 31 de enero hubo una ocupación en promedio del 50 por ciento de lunes a jueves y un poco más los fines de semana; y este fin de semana largo tuvo mucha demanda. No esperábamos que esto sucediera, pero nos puso contentos. Es como que la gente esperó este fin de semana largo para cerrar la temporada y empezar a trabajar; o bien se fueron en enero a otro lado y ahora aprovechan este fin de semana para descansar en un lugar más cerca". De todas maneras dijo que hay reservas de turistas de otros puntos del país, principalmente de Córdoba, aunque la mayoría son del interior de Santa Fe.









El efecto lluvia

El clima fue un factor determinante también a la hora de hacer las reservas y los emprendedores turísticos estuvieron hasta último momento esperando que el teléfono sonara. "Durante la semana no había reservas o eran muy pocas y llegaba el viernes y se completaba. Esto no sucedió para este fin de semana que la mayoría ya tenía las reservas desde hace más de un mes", contó Guillermo Kees.





A pesar de esto son cautos y aún no se animan avizorar qué sucederá el próximo fin de semana de marzo y mucho menos para Semana Santa, a mediados de abril. "Vamos paso a paso, nos manejamos en el corto plazo, no nos animamos a proyectar porque no sabemos qué puede pasar", agregó más adelante.





En cuanto a precios aseguró que desde enero hasta ahora en algunos casos bajaron hasta un 20 por ciento; otros decidieron mantenerlos. "Además se siguen haciendo promociones desde otorgar algún obsequio hasta regalar un día más de estadía. Pero lo efectivo fue el feriado largo, porque para los fines de semana anteriores ofrecíamos tres días y pagar dos y no lo aceptaban", explicó Kees. Los precios van desde los 900 a los 1.200 pesos por cabaña, según el lugar y los servicios que se prestan; y muchos también tienen adicionales por persona que ronda los 150 a 250 pesos por persona.