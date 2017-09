La declaración de Barbie Vélez sobre su novio

Barbie Vélez vive un gran presente amoroso. Hace pocas semanas, la actriz confesó que estaba "enamorada en serio por primera vez", aunque aseguraba que la relación era algo reciente, por lo que no había títulos.





"Es algo muy reciente. Él es empleado, yo trabajo y me mantengo, soy independiente", había revelado en el programa de Susana Giménez.





"El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta que me di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez. Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", había agregado.

