La Defensoría intervino para que autoricen el aceite de cannabis para dos nenes

A partir del reclamo presentado por los padres de gemelos de un año y nueve meses, que tienen diagnosticada epilepsia refractaria, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, lograron que los pequeños obtengan la cobertura de los medicamentos a través de la obra social familiar.





Los defensores Raúl Lamberto y Analía Colombo iniciaron actuaciones a través del cual solicitaron a la prestadora médica Asociación Mutual Sancor Salud (AMSS) el reconocimiento total del tratamiento con la sustancia Aceite de Charlotte de C.W.Botanicals. Tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 12.967 de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, como ombudsman con competencias específicas en niñez, intervino en favor del interés superior del niño.

Embed Ley de acceso seguro al cannabis medicinal: "hoy es un día totalmente emotivo" ► https://t.co/6bSlr7kdTj pic.twitter.com/SO8Qx9fxa5 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 30 de noviembre de 2016



Si bien dicha medicación no está contemplada en el Programa Médico Obligatorio –único menú prestacional al que se encuentra sujeto este agente de salud– las acciones llevadas a cabo por ambas defensorías se enmarcaron en la autorización que brindó en septiembre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la importación de aceite derivado de esta planta y la aprobación el 30 de noviembre de la ley de uso medicinal de cannabis en la provincia de Santa Fe. En este sentido y a partir de la presentación, la AMSS respondió a los oficios emitidos que: "Autoriza por vía de excepción la cobertura integral de la sustancia Aceite de Charlotte de C.W.Botanicals conforme al procedimiento establecido por la Disposición Nº 10.401/2016 publicada en el Boletín Oficial el 21 de septiembre de 2016 de la Anmat que aprobó un nuevo Régimen de Acceso a Excepción a Medicamentos (Raem). Se trata de un procedimiento para el ingreso desde el exterior de medicamentos destinados al tratamiento de un paciente en particular para el que no existe en el país una alternativa terapéutica adecuada. Esta nueva normativa reemplaza a lo que hasta el momento se denominaba "uso compasivo de medicamentos".



Por ley

A partir de un proyecto de ley trabajado en conjunto entre distintos legisladores de diversos partidos políticos, y con modificaciones al proyecto original que lo hicieron más completo, el cannabis medicinal se convirtió en ley en la provincia de Santa Fe el 30 de noviembre.

La ley permitirá el acceso seguro al uso terapéutico del cannabis a través del sistema de Salud Pública de la provincia, que contará con la cobertura integral por parte del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de todos los medicamentos a base de cannabis.

Asimismo, el Estado promoverá la investigación, el desarrollo de nuevas medicinas y buscará informar, concientizar y capacitar profesional y socialmente sobre el tema.