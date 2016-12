La Defensoría logró autorizar el tratamiento con cannabis para los gemelos santafesinos

En octubre pasado se conocía la historia de lucha de una mamá santafesina para con sus gemelos: Ignacio y Santiago, de un año y nueve que tienen epilepsia refractaria. En ese momento Melisa desde la localidad de San Carlos, le había enviado una carta al presidente pidiendo que la ayudara con el tratamiento de sus hijos con aceite de cannabis.

Además de los medios nacionales, en la provincia de Santa Fe, a través de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, lograron que los niños obtengan la cobertura de los medicamentos a través de la obra social familia. Así lo informaron a través de un comunicado.





La medicación en cuestión, el "Aceite de Charlotte" de "C.W.Botaniclas", no está contemplada en el Programa Médico Obligatorio, por eso las acciones realizadas por ambas defensorías se enmarcaron en la autorización que brindó en septiembre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la importación de aceite derivado de esta planta y la aprobación el 30 de noviembre de la ley de uso medicinal de cannabis en la provincia de Santa Fe.





En este sentido y a partir de la presentación, la obra social nacional que posee la familia respondió a los oficios emitidos que: "Autoriza por vía de excepción la cobertura integral de la sustancia "Aceite de Charlote" de "C.W.BOTANICAL" conforme al procedimiento establecido por la Disposición N°10401/2016 publicada en el Boletín Oficial el día 21 de septiembre de 2016 de la ANMAT que aprobó un nuevo Régimen de Acceso a Excepción a Medicamentos (RAEM). Se trata de un procedimiento para el ingreso desde el exterior de medicamentos destinados al tratamiento de un paciente en particular para el que no existe en el país una alternativa terapéutica adecuada. Esta nueva normativa reemplaza a lo que hasta el momento se denominaba "uso compasivo de medicamentos", según informó la Defensoría santafesina.

Pese a todo ello, la mamá de los gemelos, Melisa a través de las redes sociales, manifestó que al preguntar en la prestadora de salud, no obtuvo respuesta. En diálogo con el UNO dijo que: "llamé a la delegación local de la obra social y ellos me dijeron que no recibieron ningún tipo de orden para que el medicamento sea cubierto por ellos". Además agregó que se enteraron de una nueva disposición de la Anmat, que tampoco es muy alentadora: " para permitirme la utilización del aceite deben darse dos factores: que halla un fallo clínico o que el medicamento solicitado al organismo ya esté siendo comercializado en territorio argentino. Cómo ninguna de las dos son posibles, veo difícil la implementación de lo logrado".

El uso medicinal del cannabis en Santa Fe





A partir de un proyecto de ley trabajado en conjunto entre distintos legisladores de diversos partidos políticos, y con modificaciones al proyecto original que lo hicieron más completo, el cannabis medicinal se convirtió en ley en la provincia de Santa Fe el 30 de noviembre pasado.





La ley permitirá el acceso seguro al uso terapéutico del cannabis a través del sistema de Salud Pública de la provincia, que contará con la cobertura integral por parte del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) de todos los medicamentos a base de cannabis.





Asimismo, el Estado promoverá la investigación, el desarrollo de nuevas medicinas y buscará informar, concientizar y capacitar profesional y socialmente sobre el tema.





A nivel nacional aún no está permitido el uso científico ni medicinal de cannabis aunque un proyecto que va en ese sentido tuvo media sanción en Diputados y espera para ser tratado en el Senado de la Nación. Pese a eso, en octubre de 2015, la ANMAT autorizó por primera vez la importación de aceite derivado de esta planta para una nena diagnosticada con Síndrome de West, que sufría 300 convulsiones diarias hasta que un tratamiento fitoterapeútico con esta planta medicial la estabilizó y le permitió una mejoría notable. A partir de este caso, el organismo nacional permitió que otros 100 pacientes importaran el aceite de cannabis.