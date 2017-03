La dramática situación de los hijos de Leo Rosenwasser

Las cámaras de Desayuno Americano, el programa de Pamela David, se hicieron presentes en el show a beneficio de la familia de Leo Rosenwasser que amigos y allegados del exhumorista organizaron en un teatro de Capital Federal.





Visiblemente emocionada, Raquel Bermúdez, la madre de los hijos de Leo Rosenwasser habló con Desayuno Americano y dijo que aún no entendía ·como este hombre (por Rosenwasser) dejó a sus hijos sin nada. Yo sé que él nunca tuvo nada, yo lo conocía en cero, pero vivía en un mundo de fantasía, quería aparentar más de lo que tenía".





"Todavía no me cae la ficha, no puedo entender que haya muerto. Últimamente venía muy mal, no veía a los chicos. Desde que conoció a su novia, se olvidó de los demás, se olvidó de sus hijos", continuó Raquel.





Sin embargo, lo más preocupante es la situación financiera de los hijos de Leo: "No tenemos dinero ni techo, encima me quedé sin trabajo".





Sobre los amigos que se hicieron presentes, y los que no, Raquel contó que recibió algunos llamados, pero no mucho más: "Me llamaron Martín Cueler, Gustavo Sofovich, pero quedó ahí... nada más. Yo no pido nada, nada para mí. Solo quiero un techo para mis hijos".





Sin embargo, Raquel sembró dudas sobre el fallecimiento de Rosenwasser: "El examen forense aún no llegó, y me llamó la atención que quieran cremar el cuerpo rápidamente. Yo vi algunas cosas extrañas vinculadas a la novia de Leo, pero no puedo contar nada. Pero la verdad se va a saber al final".





Sobre el show que organizaron los amigos de Leo, Bermúdez aclaró que "Esto no es un homenaje, si fuera así yo no estaría acá. Esto lo organizaron sus amigos (Larry de Clay, Marcelo Biondi Karina Ranni) a beneficio de los hijos de Leo".





Cabe destacar que, ante los apremios financieros que viven los hijos de Leo Rosenwasser, el doctor Mauricio Dalessandro, quién se encontraba como invitado en el piso de Desayuno Americano, se ofreció a pagar el colegio de los hijos de Leo por este año. Mirá el video.













Fuente: Primicias Ya