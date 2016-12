La emoción de Pamela David al recordar junto a Pepe Cibrián a Ana María Campoy

Esta mañana en Desayuno Americano, Pepe Cibrián hizo emocionar a Pamela David, al recordar a su madre, la inolvidable Ana María Campoy.

El director de teatro fue junto a Georgina Barbarossa para hablar de la obra que harán juntos en el verano, "Lord", y Pepe tocó la fibra íntima de la conductora al mencionarle a su madre.

"La extraño mucho a mi madre", señaló Cibrián. Y Pamela recordó una linda anécdota cuando ella estudiaba con Campoy.

"Cuando llegué a Buenos Aires estudiaba con ella ahí en la Imprenta. Y no tenía la oportunidad de pagar y ella me dice 'algún día vas a llegar'. Ella no me cobraba e iba gratis con tu mamá. Ella me dio mucha fuerza y no hay que olvidarse", contó Pamela entre lágrimas.

Sin dudas, ese gesto, Pamela nunca lo olvidó y le quedó marcado a fuego. Pepe y Georgina se mostraron emocionados con la confesión inesperada de la conductora y compartieron más anécdotas de la gran Ana María Campoy.

En el corte, los protagonistas de "Lord" la invitaron muy especialmente al estreno el próximo 5 de enero en el Teatro Astral y ella prometió visitarlos no solo en el estreno sino asistir a una de las pasadas generales.

Recordemos que la actriz Ana María Campoy falleció en julio de 2006 en Buenos Aires, a los 80 años, como consecuencia de una neumonía reiterada.









Fuente: Primicias Ya