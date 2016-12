La emotiva carta del hermano de Romina en un día desgarrador

La familia de las víctimas, incluida Romina, acompañaron la movilización. Horas más tarde, su hermano, Juan Manuel Dusso utilizó las redes sociales para hacer pública una carta a sus padres, su hermana y a Nicolás Estrubia.





El emotivo mensaje comienza "creo que despedirme de ustedes fue lo más duro que me va a tocar afrontar en la vida. Nunca pensé que se iban a ir de esta manera pero la vida Me venía preparando para fortalecerme". Con estas sentidas palabras se expresa sobre la pérdida de su familia en la víspera de navidad en una publicación que recibió las condolencias y el apoyo de cientos de personas que acompañan y esperan justicia.





A continuación, la carta completa:

"Creo que despedirme de ustedes fue lo más duro que me va a tocar afrontar en la vida. Nunca pensé que se iban a ir de esta manera pero la vida Me venía preparando para fortalecerme. No entendía por que Me pasaban las cosas que me pasaban pero ahora entiendo el por que de todo eso que pase. Esa noche iba a ir con ustedes por que mi bici se había roto pero por cosas del destino me tocó quedarme y se que fue para luchar y no dejar solos a quienes me quedaron.





No va a ser fácil, ya los extraño con todo mi corazón pero se que están conmigo y que quieren que sea fuerte y que siga para adelante como me enseñaron toda la vida. Siempre fueron mis guías. Aunque teníamos nuestros problemas este último tiempo pude dejarles en claro que los amaba y tuve el placer de compartir los momentos más felices de mi vida. No pienso caer se los prometo. No voy a dejar que este enfermo me vea mal, no le voy a dar ese gusto. Se merece el infierno y lo va a tener no tengo ninguna duda. Y ustedes estén dónde estén no tengan duda de que voy a cuidar a todos aca y se que me van a dar esa fuerza y me van a cuidar por que los siento conmigo.





Papá, papi querido, siempre te admire. Tenías millones de cosas para hacer y así y todo siempre que necesitábamos algo nos ayudabas y no dejabas de pensar entre todo. Nos diste todo, no te comprabas nada ni medias, siempre pensabas en nosotros primero. Te voy a agradecer toda la vida Papa. Aunque tuviste tus errores siempre nos armaste y siempre me demostradas lo orgulloso que estabas de mi, siempre siempre me lo decías. Un tiempo atrás pensaba "que voy a hacer cuando mi viejo se vaya" por que siempre que necesitaba algo te lo pedía a vos y nunca me decías que no. Pude tener ese jueves esa cena pendiente a solas con vos que la venía deseando tanto y todos lo saben por que se lo venía contando a todo. Antes que mi viejo se vaya quiero poder sentarme a comer algo con el, eso decía y lo pude hacer. Te juro que voy a cuidar a las nenas, te lo prometo Papa. Gracias por ser lo que eras, nunca te voy a olvidar por que eras la persona más bondadosa y yo lo supe siempre.





Mamá, hermosa mía, mi otra mitad. Te extrañaba tanto y te lo decía y no pude ir a verte. Pero vos sabías lo que yo te amaba. Siempre quise verte bien y más en los momentos duros que pasaste. Mi amor por vos es inexplicable. Toda la vida me cuidarse y lo único que deseaba eran tus abrazos porque como decían las nenas era el coronita para vos. Te voy a seguir extrañando por que no me queda otra pero estoy tranquilo de que estas conmigo estés donde estés mandándome ese " hijo, ¿cómo estas?" o ese "Juanmi". Te amo eternamente má, gracias por hacerme fuerte.





Cami, mi bebé, mi gorda chancha, mi hermanita. Eras mi vida. No había un segundo en el que no este preocupado por vos. Siempre pensando en donde estabas, con quien, que hacías, siempre cuidándote hermosa. Eras pura luz. Aunque yo llegaba cansado de trabajar y con mala onda vos venías y me abrazabasss y me llenabas de besos y me decías te amo. Siempre lo hacías. Cuando estuve mal fuiste la única que me entendía. Siempre acompañándome de acá para allá, nunca dejándome sólo. Quisiera no haberte dejado sola esa noche pero las cosas se dieron así. Vos sabes todo lo que te amaba mi amor. Vas a ser el amor de mi vida siempre. Vos me decías que te querías ir a estudiar a Europa y que me ibas a llevar a mi nomas. Y íbamos a vivir juntos y siempre íbamos a estar el uno para el otro. Toda mi vida te voy a extrañar hermanita, ni un sólo segundo me voy a olvidar de vos y te voy a recordar por lo que fuiste, pura luz, puro amor, mi bebota.





Nico, hermano, que decirte a vos. Siempre dándonos todo y ayudándonos sin pedir nada a cambio. Siempre bancandote todos nuestros problemas y ayudándonos de acá para allá, cansado y todo siempre presente con nosotros. Me ayudaste mucho a salir de mi pozo y así como lo hiciste conmigo lo hiciste con mis hermanas con mi vieja y con mucha gente. Eras como Jesús decían mis amigos en tono de joda. Pero te juro que lo pensaban. Eras la persona más buena que conocí en mi vida y gracias a Dios tuve el placer de conocerte y de tenerte como amigo. Te prometo que la Fundación no va a parar, hay mucha gente que prepararon para seguir fuertes y les diste las herramientas necesarias para salir adelante. Eras y vas a Seguir siendo un ejemplo de vida y el mundo lo va a saber.





Le agradezco a la vida por haberme dado esta gran familia, los voy a recordar siempre con una sonrisa aunque ahora me sea un poco difícil. Los amo con todo mi ser, denme fuerzas para seguir. Se que no me van a dejar sólo y que los voy a ver en otro momento allá arriba a todos juntos. Espero ese momento con ansias pero ahora a cuidar a los que quedamos y que la luz sea más fuerte como me decías vos Nico. La oscuridad no nos puede ganar y voy a luchar con uñas y dientes para que la luz no se apague y crezca. Descansen en paz y quédense tranquilos que yo me en cargo acá y hay mucha gente que nos va a ayudar porque no estamos solos. Los amo y voy a extrañar mucho."





El posteo original:

Esta mañana organizaciones de mujeres de la ciudad que se apostaron desde temprano ante el edificio de Tribunales, cuando se realizaba la audiencia ampliatoria y de prisión preventiva para Marco Feroglio, su expareja, padre de sus hijos y asesino de su familia.