La emotiva carta en la que Brenda recuerda a su padre, uno de los choferes muertos en el accidente de Monticas

Brenda Pontel es hija de Aníbal, chofer de la empresa Monticas, una de las víctimas fatales del choque del pasado viernes. Ella quiso recordarlo con una carta abierta en Facebook donde destacó sus cualidades, aseguró que siempre se quejaba por el mal estado de los colectivos de la empresa y concluyó remarcando: "Lo único que no me enseñó fue a como seguir mi vida sin él".

"No te das una idea de la falta que me vas a hacer y de lo mucho que te voy a extrañar, paa!!", comienza Brenda la carta de su Facebook, quien señaló que ahora va a faltarle "la persona que con solo verla junto a mamá ya estaba todo bien, mi cómplice en todo, mi compañero".

Tras recordar sus juegos, sus anécdotas y sus enseñanzas, lo definió como "el alma de la fiesta" y como alguien que "nos hacía olvidar nuestros problemas", además de recordar: "Todos los días se quejaba sobre esos colectivos de mierda que tienen", y aseguró que en la empresa "nunca nadie le dio bola y lo hacían salir igual con eso".





"Como decías vos cada vez que te preguntaban si por lo menos tenian aire: el único aire que tienen es el de las gomas", añadió.





Brenda culminó la carta agradeciendo a su padre "por absolutamente todo lo que me brindó, al que me enseñó los valores, a ser honesta, a ir siempre con la verdad por más dura que sea, el que me enseñó a salir adelante en todas... Lo único que no me enseñó fue cómo seguir mi vida sin él. Te amo infinitamente y siempre lo voy a hacer".

Embed