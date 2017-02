La EPE le restableció el servicio de luz a un sector de la ciudad de Esperanza

En la mañana de este sábado, la ciudad de Esperanza y zonas aledañas se quedó sin energía eléctrica debido a que un rayo provocó un incendio en la Estación Transformadora ubicada en el kilómetro 65 de la Ruta Provincial 6.

Desde temprano la Empresa Provincial de la Energía desplegó un plan de contingencia y en el transcurso de la jornada lograron restablecer el servicio en las localidades cercanas a la cabecera del Departamento Las Colonias.





Pasada las 23 del sábado, en un amplio sector del centro de la ciudad, delimitado por las calles Lehmann, Janssen, Rafaela y Amado Aufranc, se restableció el servicio. También fueron incorporados un sector del barrio norte y barrio Unidos, al igual que el SAMCo Esperanza, la policía y servicios de emergencia.

Según informa el portal EsperanzaDíaxDía, durante la mañana de este domingo se irán restableciendo los otros sectores cuando pueda definitivamente comenzar a funcionar la instalación eléctrica desde la EPE.









Los trabajos demandarán varios días para la reposición definitiva y se irán realizando cortes por sectores hasta que la Planta Transmisora funcione correctamente. De todas maneras desde la tarde del sábado otras cuadrillas de funcionarios de EPE se encuentran trabajando en la planta para instalar equipos que permitan abarcar rápidamente a toda la ciudad.





Consumo responsable

Una vez restablecido el servicio de manera provisoria, gracias a los generadores externos, desde la EPE piden a los "usuarios un consumo responsable de energía y a las grandes industrias que colaboren con la utilización de lo mínimo e indispensable porque vamos a requerir de ese aporte para tener la capacidad energética disponible para toda la ciudadanía", sentenció Hugo Ceré, vocero de la empresa provincial al UNO.

Asimismo advirtió que "en el caso de que un usuario coloque algún grupo electrógeno particular, tome todas las medidas pertinentes de manera tal de no volcar energía que se genera en un inmueble hacia la red pública porque puede provocar accidentes no deseados".