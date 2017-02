"La evolución es notable"

En Colón todo es tranquilidad. Después de haber sumado este su primera victoria en la actual pretemporada, Eduardo Domínguez sacó más cosas positivas que negativas. Todos dicen que en esta etapa los resultados es lo de menos y lo que realmente importa es amalgamar el funcionamiento, pero está claro que ganar ayuda un poco más a sumar en confianza, algo que hasta el momento le venía siendo esquivo.





La mañana lluviosa en Santa Fe dejó este miércoles muchos saldos y retazos en el Predio Ciudad Fútbol, donde el Sabalero se impuso a Instituto en ambos cotejos (3-0 y 1-0), en lo que fue el cuarto amistoso. Uno de los datos importantes es que mantuvo el arco en cero y volvió a mostrar a un encendido Nicolás Leguizamón, que hasta el momento anotó tres goles.

A diferencia de veces anteriores, está vez sí fue abierto a la prensa, siendo posible sacar conclusiones sobre la idea del entrenador. Pero quién mejor que el propio Domínguez para realizar un diagnóstico de los duelos ante la Gloria. "Uno saca cosas positivas y otras a mejorar. Estos partidos sirven para ir viendo las opciones que tenemos para encontrar el equipo que pretendemos. Por eso siempre es importante jugar contra estos rivales", expresó.

"Lo que buscamos son las formas. Más allá de la contundencia, que eso se sigue trabajando, estamos buscando el camino de cómo ganar un partido. Ahora no importan los resultados en estos amistosos, porque lo que queremos son otras cosas", acotó.

Con su habitual matiz claro y en tono bajo, el DT fue claro en que ya se empiezan a ver progresos: "Vamos evolucionando. Nos sentimos cómodos dentro del campo de juego. Vamos encontrando las opciones, por ejemplo si es necesario jugar largo o corto. Se nota un progreso en comparación al primer partido. Es verdad que hay cosas por mejorar, pero la evolución para mí es notable y por eso estamos entusiasmados, porque los chicos están encontrando lo que pretendemos".





Casi como si fuera un ritual obligatorio, se mostró paciente sobre la reanudación del fútbol oficial, aunque dio por sentado que ya tiene en mente una base del equipo titular: "No depende de nosotros, así que estamos tranquilos, pero no estamos lejos de encontrar el equipo. Por eso dependerá ahora de cada uno de los jugadores ganarse su lugar".





"Ya lo vivimos hace seis meses a esto. Ahora tenemos un poquito más de experiencia, así que estamos tranquilos. En su gran mayoría los técnicos y los jugadores debemos estar iguales; es un momento de incertidumbre, pero uno tiene que aprender y la realidad es que ahora nos agarra diferente que la vez anterior", agregó.





Busca variantes

Sabiendo que no podrán estar Lucas Ceballos y Guillermo Ortiz, suspendidos, el entrenador sabalero viene probando y este miércoles puso en cancha a Emanuel Olivera y Raúl Iberbia (pasó Clemente Rodríguez de lateral derecho). "Son de otras características. Para decidir tenemos que ver todas las opciones. Que no hayan jugado esta vez Yamil (Garnier) y Osvaldo (Barsottini) no quiere decir que estén descartados, estamos buscando variantes y las mejores serán las que utilizaremos después".





Otro de los temas a dilucidar es quién se queda con el puesto de arquero, ya que al principio jugó Jorge Broun, pero en los últimos dos duelos apareció Jorge Carranza: "Son dos grandes arqueros. Fatu hizo un campeonato fantástico, por algo se lo nombró en algunos clubes y sabemos lo que nos puede dar. Cuando le tocó, rindió de muy buena manera. Así que estamos viendo las variantes; son arqueros diferentes y como sucede con los jugadores de campo, ese puesto también tiene que ser evaluado para saber cuál es la mejor opción".

Potenciar el plantel

"Si queremos estar mejor, tenemos que hacer un esfuerzo desde todos lados", tiró Domínguez en alusión a fortalecer el plantel con alguna incorporación más. De todas maneras, expuso que "en carpeta no tenemos un tercer cupo. Si los que llegan vienen a potenciar el plantel, bienvenidos sea, porque se vería una linda disputa por un lugar elevando el rendimiento de los jugadores. Entonces evaluaremos las situaciones que se nos presenten; sí necesitamos un jugador de ataque más, pero veremos las opciones que tiene el presidente y sino, no traeremos a nadie".





Sobre Facundo Pereyra, apuntó: "Puede jugar como volante o mediapunta, ya sea por izquierda como por derecha. Es un jugador que nos interesa mucho y que nos puede dar varias cosas".





En el final de charla, manifestó que "ahora viajaremos a Córdoba y los próximos dos amistosos la idea es que sean en Santa Fe. Lo más importante es llegar con la puesta a punto, esperando cuando se reanuda el torneo".