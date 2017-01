La ex de El Polaco destrozó a Silvina Luna

Este miércoles, en Desayuno Americano, El Polaco reconoció su romance con Silvina Luna , compañera de elenco en Abracadabra: "Nos estamos conociendo. Todavía esto no tiene ningún título. ¿Si es un amor de verano? Ni idea, que sea lo que Dios quiera".Luego, la rosarina, ratificó las palabras del rubio: "Sí. Estamos bien, pasando una linda temporada, con mucho éxito, y nos llevamos bien con los compañeros. Estamos pasando un buen verano con la obra", contó.Pero a la que no le cayó nada bien la relación entre el artista tropical y la actriz, fue a Valeria Aquino, ex del rubio.Que gran karma son los ex", arrancó en Twitter.Y luego agregó: "¿Silicona o un buen cerebro? Me estoy cansando un poquito de todo. Si hablás, sos una hija de p..., si no hablas, también lo sos. En fin. Si vas a llamar a cualquier hora e interrumpir con sus altibajos mejor que busque un (emoji de un gato). Así lo entretiene".