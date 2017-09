La fecha del Oficial comienza en Esperanza

Este martes se pondrá en marcha el último capítulo de la primera rueda, con el adelanto que sostendrán en Esperanza, Almagro B ante Sanjustino.

Los esperancinos son protagonistas en su primera experiencia en el certamen, mientras que el Matador después de la sanción impuesta regresó con tres victorias en cuatro presentaciones.



TORNEO OFICIAL - ZONA A1 - 9ª FECHA

JUEVES 14 DE SETIEMBRE

21.30 Rivadavia A vs. Alma Juniors

21.30 Macabi vs. Almagro A

21.30 Regatas (SF) vs. Unión (SF)

21.30 Colón (SJ) vs. GyE A

21.30 Colón (SF) vs. República del Oeste





TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - 9ª FECHA

MARTES 12 DE SETIEMBRE

21.30 Almagro B vs. Sanjustino

JUEVES 14 DE SETIEMBRE

21.30 CUST vs. Rivadavia B

21.30 GyE B vs. Kimberley

21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30 Banco Provincial vs. Santa Rosa