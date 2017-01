La frase de Federer que te pondrá la piel de gallina

"Yo andaba en una pierna. Él tenía una lesión en la muñeca. Y estábamos jugando un mini-tenis con unos chicos y dijimos, 'Esto es lo mejor que podemos hacer ahora''', dijo Roger Federer, de 35 años, sobre el tiempo que pasó junto con Rafael Nadal en Mallorca.

"Nunca hubiéramos podido pensar que íbamos a estar aquí, posiblemente jugando en una final", agregó en referencia al impensado Abierto de Australia que están disputando.

Pocas personas hubieran creído que iban a llegar hasta aquí.

"Voy a dar todo lo que tengo aquí en Australia y si es que no puedo caminar por otros cinco meses, está bien ", dijo.

Federer, que en la semifinal dejó en el camino a su compatriota Stanislas Wawrinka, ve ahora el descanso de seis meses que tuvo por su lesión como un paso positivo para regresar completamente saludable y listo para competir de nuevo con los mejores jugadores.

"Lo que me he dado cuenta es que cuando tú no te sientes bien, te están pasando muchos problemas, simplemente no vas ganarles a jugadores en los 10 mejores puestos", dijo. "Les puedes dar batalla. Quizás puedas ganarle a uno de ellos. Pero no puedes ganar un partido tras otro".

Nadal también se ha dado cuenta de lo mismo. Tomó dos descansos largos el año pasado para que su muñeca se recuperara adecuadamente - y parece recuperado en Melbourne. Está de regreso en una semifinal de Grand Slam por primera desde que ganó su último Grand Slam, el número 14 de su carrera: Roland Garros en 2014.

"Por supuesto, sería alucinante jugar contra (Nadal) aquí", dijo Federer. "Creo que este torneo ya es muy especial para ambos".

AP