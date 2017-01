La gran estafa turística: se realiza este viernes la audiencia imputativa

Jóvenes y estudiantes con sus ilusiones a cuestas de conocer diferentes partes del mundo, quinceañeras que soñaban con el mágico mundo de Disney, familias enteras con el deseo de salir del país con sus ahorros y conocer atractivos turísticos, y hasta personas mayores que invirtieron en un viaje postergando para su regreso tratamientos de sus enfermedades. El escándalo fue de dimensiones estrepitosas y más de un centenar (hasta ahora) de santafesinos fueron embaucados.

En este contexto, lo cierto es que este viernes a las 18, se realizará la audiencia imputativa para las personas detenidas por la gran estafa turística.

"A cada hora se presentan más personas estafadas por la agencia de turismo, no sólo de Santa Fe, sino de ciudades como Rosario y Esperanza. Y la dificultad está en el traslado de esta gente hacia la capital para brindar su declaraciones, teniendo en cuenta que muchos son mayores de edad. Todos son casos diferentes, donde algunos pagaron en efectivo, otros con tarjeta de crédito y demás medios", sostuvo en diálogo con UNO Santa Fe, el Dr. Luis Hilbert, quien actuará como abogado querellante de los damnificados.

"Cada vez vamos sumando más gente a la causa. Estamos convencidos que además del delito de estafa agravado, existe también una asociación ilícita, con varias personas involucradas", continuó agregando Hilbert.





Un dato fundamental a tener en cuenta, es que en la situación de fraude no se trata solamente de los viajes fraudulentos, sino de un proceso mecanizado de estafa que comenzó hace ya varios meses, lo que en la jerga popular se denomina la "bicicleta". Con la plata que iban juntando de clientes, se tapaban diversas deudas de otros compradores de paquetes turísticos. "Son maniobras que se extendieron en el transcurso del tiempo y que no sólo perjudicaron a gente que no pudo viajar, sino a otros también que realizaron un viaje con la mitad de los servicios contratados", agregó el abogado Luis Hilbert.