"La grieta es un fracaso de la política, es artificial, la necesita el poder y no la sociedad"

El funcionario santafesino volvió a cargar contra el gobierno de Mauricio Macri , al cual define como "un gobierno de derecha, que lleva adelante políticas de derecha". Para Contigiani, quienes encabezan el gobierno nacional "no creen en el Estado, ni en el interés publico", sino que creen "en la apertura económica y en la timba financiera".





Al mismo tiempo, marcó distancia con Agustín Rossi, quien con fundamentos similares castiga al gobierno central por las medidas que viene tomando. Contigiani aclara: "Nosotros competimos con el kirchnerismo, no somos iguales. El núcleo duro del kirchnerismo no puede ser más una alternativa. Ya no puede ser un núcleo convocante de un nuevo espacio alternativo a la derecha del macrismo".





El precandidato por el Frente Progresista insistió en su visita a UNO Santa Fe que la teoría de la grieta no permite discutir los temas profundos del país. "Es tramposa, es mediocre. Porque no permite discutir la verdadera grieta y los verdaderos temas de la Argentina, las disyuntivas del país. Es una grieta pensada para los intereses de ellos. Para Contigiani la disyuntiva de estos momentos y que nadie quiere presentar o discutir es "capital financiero versus capital productivo".





"Merece el sistema político argentino que nazca una opción democrática, social, plural, productiva, progresista. Le haría bien al sistema. Pero hoy no está. Hay varios factores que conspiran frente a eso y uno de esos es la grieta de los cortesanos", opinó.





El titular de la cartera productiva dijo sobre el actual gobierno de Macri: "Son gente de derecha, han sido votados democráticamente y llevan un programa de derecha. No creen en el Estado, en el interés publico, no creen en las políticas sociales. Creen en la competitividad a partir de los sectores concentrados, en la apertura económica, en la timba financiera y en la economía de mercado. Creen que todo está bien porque lo miran desde Buenos Aires".





Sobre los planteos similares que también realiza Agustín Rossi contra el gobierno nacional, Contigiani aclara sobre el kirchnerismo más duro: "No han hecho una profunda autocrítica. Gobernaron al país por tres períodos en el momento de mayor apogeo de la Argentina y a nivel mundial, pero no lograron una profunda transformación de la Argentina. Por otro lado, tuvieron un problema serio con la corrupción. No digo que sean todos, como dice la derecha, no caigo en ese juego; pero tuvieron un problema. En los dos puntos me parece que no hay autocrítica. Estoy convencido que la tiene que haber y que tienen que dar explicaciones".





El funcionario santafesino recordó que el país sigue siendo "una Argentina periférica, desindustrializada, fragmentada; con 32 por ciento de pobres y siete millones de niños menores de 18 años por debajo de la línea de pobreza".





Para Contigiani el "capital productivo", es el sector más afectado en Santa Fe por las políticas nacionales. "Se cayó el salario, el mercado interno, no hay guita en la calle, no hay poder de compra y las importaciones están afectando fuertemente en un cuadro recesivo", agrego.





El precandidato a diputado nacional transita la campaña de las primarias pero con la mira puesta en octubre. "La Paso es una preselección de candidatos. Vamos a llegar todos sin el potencial desarrollado. Será un indicador y una encuesta. Pero la gran final es en octubre, ese es el partido real", sentenció.

Para Luis Contigiani, precandidato a diputado nacional de la lista Adelante del Frente Progresista Cívico y Social, la tan mencionada "grieta" en Argentina "conspira contra la posibilidad de armar un frente político nuevo, moderno, democrático y plural". El actual ministro de la Producción señala que no se encuentra en ninguno de los dos lados de la grieta, ya que los dos sectores "representan el fracaso de la política argentina".